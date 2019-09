Ryazan VDV - Lyon 0-9

Lyon og Ada Hegerberg er så godt som videre i Champions League etter å ha slått russiske Ryazan VDV 9-0 på bortebane i første 16-delsfinale onsdag ettermiddag.

Hegerberg scoret tre av målene for Lyon.

Dzsenifer Marozsán scoret kveldens første mål, før Hegerberg doblet ledelsen for Lyon da hun satte inn en retur på et skudd som gikk i tverrliggeren etter 27 minutters spill.

Wendie Renard og Amandine Henry scoret to nye mål for Lyon, før Hegerberg løp inn 5-0-målet før pause. Etter 70 minutters spill satte Hegerberg inn 6-0 på straffespark.

Hegerberg ble byttet ut med et kvarter igjen å spille, men Lyon var ikke ferdigscoret, for to mål av Wendie Renard og én fulltreffer Amel Majri sørget for at det ble 9-0 – og at returkampen om to uker blir en transportetappe.

Hegerberg og Lyon har vært utilnærmelige i Champions League de fire siste sesongene. I fem sesonger på rad har de også vunnet ligaen i Frankrike.

Ada Hegerberg står med 47 mål totalt i Champions League. Dermed nærmer hun seg rekorden for tidenes mestscorende spiller i kvinnens utgave av turneringen. Anja Mittag har flest med sine 51 mål, mens Conny Pohlers er nummer to på listen med 48 scoringer.



Hegerberg har scoret fem mål på Lyons to første seriekamper for sesongen.