– Vi har hatt en hendelse hvor en mann ringte til politihuset og sa at han satt med en bombe utenfor. Han ba politiet om å hente han. Etter en nøye vurdering gikk vi ut og fikk kontroll på han, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

I sekken gjerningsmannen hadde med seg fant politiet det de beskriver som en «gjenstand».

– I sekken fant vi en gjenstand som bombegruppa skal undersøke. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags gjenstand det er, men den er av en slik art at vi har bestemt at sekken skal stå på et sikkert sted, sier operasjonslederen.

Politiet har evakuert deler av politihuset og hovedinngangen er midlertidig stengt.

– Vi har satt sperringer rundt politihuset som vi anser er riktig i forhold til gjenstandens størrelse og plassering. Det er ikke grunn til bekymring, så lenge man følger politiets restriksjoner, sier Pedersen.

Bombegruppa er på vei til stedet for å undersøke gjenstanden nærmere.

– Gjerningsmannen, som er i midten av 40-årene, er pågrepet. Han vil bli satt i sentralarresten, sier operasjonslederen.

Siden situasjonen fortsatt er uavklart kan ikke politiet svare på foranledningen til hendelsen.

Saken oppdateres.