Barcelona-spilleren Arda Turan, som for øyeblikket er på lån i tyrkiske Basaksehir, måtte onsdag møte i retten i hjemlandet Tyrkia siktet for ulovlig besittelse av våpen, for å ha avfyrt skudd på offentlig plass og legemsbeskadigelse.

Han ble dømt til fengsel i to år, men slipper å sone dersom han ikke begår nye lovbrudd de fem neste årene, melder Sky Sports.

32-åringen var på senhøsten i fjor involvert i et slagsmål med den tyrkiske popstjernen Berkay Sahin på en nattklubb i Istanbul.

Fotballprofilen og popstjernen havnet i slagsmål etter at Turan skal ha fornærmet Sahins kone, ifølge The Daily Mirror. Det endte med at popsangeren Sahin brakk nesen, og måtte fraktes til sykehus.

DØMT: Arda Turan møtte onsdag i retten. Foto: -

Senere skal Turan ha ankommet sykehuset hvor Sahin ble innlagt og avfyrt skarpe skudd med en pistol i gulvet.

Basaksehir ga Turan i etterkant en bot på omlag fire millioner kroner for hendelsen.

Turan kom til Barcelona fra Atlético Madrid for 340 millioner kroner i 2015, og har vunnet fire troféet og fått med seg 55 kamper og 15 mål for La Liga-giganten. Midtbanespilleren har spilt på lån for Basaksehir siden 2018-sesongen. Der er han blant annet lagkamerat med nordmannen Fredrik Gulbrandsen, som signerte for klubben i sommer.

Turan har spilt 100 landskamper for Tyrkia og scoret 17 mål.