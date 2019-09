Klokken 08.46 11. september 2001 krasjet det første av totalt fire kaprede fly inn i nordsiden av det nordligste hovedtårnet i World Trade Center midt på Manhattan i New York.

Kun minutter senere dundret nok et fly inn i sørsiden av det sørligste tårnet med en hastighet på om lag 980 kilometer i timen.

Krasjet i åker

De to resterende flyene krasjet krasjet i vestsiden av hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, og det siste styrtet i en åker i Pennsylvania.

Flyet styret antageligvis da passasjerer om bord forsøkte å ta kontroll over flyet.

Bildene vi aldri glemmer:

^

Cirka én time etter at det første tårnet ble truffet av passasjerflyet, kollapset det sørlige tårnet. Drøye 40 minutter senere raste også det andre tårnet ned.

Onsdag har det gått 18 år siden nærmere 3000 mennesker mistet livet.

Minnemarkeringer

Det vil derfor bli holdt en rekke markeringer rundt omkring i USA for å minnes de døde. På minnesmerket Ground Zero i New York vil blant annet navnene til alle de omkomne bli lest opp, ett etter ett.

Seansen tar tre og en halv time, og vil finne sted på museet på Ground Zero. Arrangementet er kun åpent for familiene til ofrene.

Det skriver The New York Times.

I parken rundt Ground Zero har det nå blitt plantet over 400 trær. Under minnemarkeringen har det blitt hengt opp en rekke høyttalere i flere av trærne. Ideen bak er at uansett hvor folk befinner seg, skal de kunne høre navnene som blir lest opp.

Trump minnes de døde

I tillegg til opplesningen av navn, vil overlevende, frivillige som deltok i redningsarbeidet og nødetatene som rykket ut, bli hyllet. Det skriver ABC News.

MINNES: Donald Trump og førstedame Melania Trump minnes de døde. Foto: Evan Vucci

President Donald Trump deltar onsdag på minnemarkeringen utenfor Pentagon. Her mistet 184 mennesker livet. Også førstedamen Melania Trump er tilstede.

– Jeg satt hjemme i leiligheten min i Midtown på Manhattan og så på TV da sendingen plutselig ble avbrutt. Jeg så ut av vinduet og rett mot World Trade Center hvor et enormt flammehav sto ut av tårnet. Plutselig så jeg det andre flyet komme i en voldsom fart. Da skjønte jeg at verden kom til å forandre seg for alltid, sa presidenten under sin tale.

Presidenten har også delt et bilde av seg selv og førstedamen på Twitter hvor han skriver «Vi vil aldri glemme».