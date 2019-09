– Oljetank-alarmen var satt altfor lavt

Ifølge ukebladet Vi Menn hadde cruiseskipet «Viking Sky» altfor lite olje på tankene. I tillegg var det ingen alarmer som varslet om det kritisk lave oljenivået, som førte til at motorene stanset.

– Vi Menn er kjent med at nivået der alarmen skulle slå ut, var satt lavere enn fabrikkens anbefalinger skulle tilsi, før skipet la ut i stormen på Hustadvika. Mye taler for at alarminstillingene ble endret flere dager tidligere, skriver ukebladet i reportasjen, som er publisert av Side3.

Kritisk lavt

Dette får også TV 2 bekreftet.

– Alarmsensorene var satt altfor lavt, sier en kilde med tilgang på informasjon fra granskingen som utføres av Statens havarikommisjon, Marine Accident Investigation Branch i England, samt den amerikanske havarikommisjonen NTSB.

Det er Wilhelmsen Ship Management som har den operative driften av Viking Sky. Kommunikasjonssjef Benedice Teigen Gude henviser alle spørsmål til rederiet.

PR-rådgiver Jon Mørland, som representerer rederiet Viking Ocean Cruises, ønsker ikke kommentere saken.

– Viking Cruises ønsker ikke å kommentere mediesaker knyttet til Viking Sky/Hustadvika før havarikommisjonens rapport foreligger, skriver Mørland i en e-post til TV 2.

Lavt oljetrykk

Lørdag 23. mars mistet cruiseskipet «Viking Sky», med 1300 passasjerer og mannskap, all motorkraft i det voldsomme uværet på Hustadvika på Romsdalskysten, med det resultat at skipet drev mot land og var bare få meter fra å gå på grunn, noe som trolig ville ha ført til en stor skipskatastrofe. Over 400 passasjerer ble evakuert med helikopter i en dramatisk redningsaksjon.

TV 2 fortalte 27. mars at for lite innhold på oljetankene førte til motorene på cruiseskipet stoppet opp i stormen på Hustadvika. På grunn av det lave nivået på tankene, kombinert med den kraftige stormen, skvulpet oljen på tankene så mye at det til slutt ble sugd inn luft. Resultatet var at motorene ikke ble tilført smøreolje og stanset.

Senere på dagen opplyste Sjøfartsdirektoratet på en pressekonferanse at lavt oljetrykk var årsaken.

– Den direkte årsaken til at fartøyets motorer stanset, var lavt oljetrykk, opplyste Sjøfartsdirektoratet.

Ifølge TV 2 sine opplysninger har granskingen senere avslørt at nivået på oljetankene skal ha vært langt lavere enn først antatt. Det blir spekulert om oljetankene hadde ned mot 30 prosents fylling.

Det er helt vanlig med 70 prosent fylling på tankene, sier en kilde til TV 2.