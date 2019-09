Den svenske håndballstjernen Isabelle Gulldén (30) kommer med godt nytt til de blågule før VM i desember.

9. juli kom hennes sønn Lias til verden, men likevel melder hun seg klar til mesterskapet som kastes i gang bare fire måneder og tre uker senere.

– Jaa! Det hadde føltes rart å gå glipp av det. Men jeg vil ikke være tilbake på 70 prosent, det må være 100 prosent, sier Gulldén til Aftonbladet.

Lias kom til verden i Brest i Frankrike, der Gulldén spiller til daglig.

– Fødselen gikk bra, men var veldig lang fordi vi dro inn for tidlig. Her tror man at man har smerteterskel, men det har man ikke, ler hun.

Hun er ikke i tvil om han som er det beste med å være mamma.

– Det er jo han. Man kan ikke beskrive den følelsen, samtidig som man er så sykt bekymret hele tiden. Men bare han ler så føles det så nydelig.

Hun forventer å gjøre comeback i ligaen med klubblaget Brest i oktober, før turen går til Japan i november.

Dit har hun også planer om å ta med seg lille Lias.

– Ja, det håper jeg. Jeg kommer ikke til å klare å være uten ham så lenge, sier 30-åringen.

Inspirerert av Herrem og co

Hun føyer seg inn i en lang rekke med håndballstjerner som har kommet tilbake etter fødselen. Heidi Løke, Katrine Lunde og Estevana Polman har alle kommet tilbake på toppnivå etter fødsel.

I fjor fødte Camilla Herrem i juli, og ble klar til EM i desember.

– Det gjorde at man så at det var en mulighet, ellers hadde du kanskje tenkt at du måtte legge opp. Men alle er forskjellige, så man kan ikke konkurrere om hvor raskt man kan komme tilbake. Det føles godt å vite at det er mulig, bare man er villig til å gjøre jobben, sier Gulldén.

Et problemfritt svangerskap har nok også bidratt til at Gulldén ligger godt i rute til et tidlig comeback.

– Jeg hadde et bra svangerskap. Jeg trente tre dager før jeg fødte. Men det var tøft også. Det er klart jeg likte det på et vis, og ikke ville vært foruten, men var også frustrerende. Hele hverdagslivet hadde jo vært håndball, og jeg ville planlegge dagene ned i den minste detalj. Så måtte jeg ta det dag for dag. Jeg er egentlig ikke den typen person.

Får norsk treningshjelp

Nå er Gulldén godt i gang med opptreningen.

– Jeg trener ganske mye. Jeg er nede på treningsøktene med laget, og skyter litt og sender pasninger. Så kjører jeg intervaller på sykkel og løper noen ganger i uken, sier hun.

I tillegg tilbringer hun mer tid i treningsstudioet, der hun har fått norsk hjelp.

– Jeg tenkte at alle nordmenn er sykt godt trente, så jeg tenkte jeg måtte gi det en mulighet, forteller 30-åringen.

Derfor er det Ole Bjerkeset Kristiansen, som er fysisk trener i Vipers, som har satt opp treningsprogrammet hun følger.

– Jeg har ikke så mange år igjen. Jeg vil prøve det og se om jeg kan bli like god eller til og med enda bedre, sier Gulldén.