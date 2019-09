Det blir stadig flere rundkjøringer på norske veier. Det fører også til utfordringer for mange bilførere.

Èn av fire er usikre på hvordan de skal oppføre seg i rundkjøringer. Feil bruk av blinklys irriterer bilistene mest

– Rundkjøringer engasjerer voldsomt og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han tror mye av grunnen er at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver, med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre.

Blinklysbruk irriterer mest

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 25 prosent en eller flere ganger har følt seg usikker i en rundkjøring.

Likevel er det andre ting som irriterer mest:

At andre bruker blinklys feil eller ikke i det hele tatt – 75 prosent Har feil filskift i rundkjøringen – 56 prosent Holder for høy fart inn i eller i selve rundkjøringen – 53 prosent

Kun 28 prosent irriterer seg over at medtrafikanter kjører for sakte

Påstår at rundkjøringene sliter ut dekkene

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige.

Kan få ulike svar

Voll er glad for at mange gir uttrykk for at de er komfortable med reglene ved kjøring i rundkjøring.



Men er dette egentlig riktig? Erfaringer viser at mange overvurderer sine egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt.

Voll tror at når alt kommer til alt, er veldig mange usikre på hvordan reglene faktisk er.

– Ikke sjelden kan du få ulike svar, selv om de du spør, i utgangspunktet burde har klare svar på spørsmålet, sier han.

Har flere felt

Dette understrekes av at flere titalls personer hver dag opplever at det sier pang – og at de får skadet bilen i en rundkjøring. I tillegg opplever mange nestenulykker, der det likevel går bra. Tidligere undersøkelser viser at halvparten av bilistene har opplevd en nestenulykke i en rundkjøring.

– Mange rundkjøringer har flere felt – og flere inn og utkjøringer. Noen rundkjøringer kan til og med ha tre til fire felt inn eller ut av rundkjøringen, noe som kompliserer saken ytterligere, sier Voll.

Hvor vanskelig det kan være, ser vi i illustrasjonen under som viser to scenarioer:

Her går det galt

Synes du det er opplagt hvem som har ansvaret når dette går galt? Ilustrasjon: Gjensidige.

I situasjon 1 fullfører bil B en 90 graders sving i rundkjøringen. Først når han har kjørt ut, skifter bilføreren felt.

I situasjon 2 skifter føreren av bil B felt i rundkjøringen, og der får han et ublidt møte med bil A. Denne bilføreren har beveget seg inn i rundkjøringens høyre felt i troen på at bil B kommer til å holde seg i venstre/innerste felt hele veien rundt.

Først og fremst: Bil B har lov til å skifte felt inne i rundkjøringen. Det opplyser jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet, til nettsiden godtforberedt.no.

– Når man er inne i eller på vei ut av en rundkjøring, gjelder vanlige regler for feltskifte. Det vil si at det ikke er andre regler for feltskifte i en rundkjøring enn på vanlig vei.

Må bære ansvaret

Hva innebærer det? Jo, med «vanlige regler» menes at bilen som skal skifte felt har vikeplikt for «kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses».

Akhter støttes av fagkonsulent Ellen Ramstad i Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL).

– Det er ingen egne regler for vikeplikt i rundkjøringer. En rundkjøring er et kryss, der skilting regulerer vikeplikten. Skal man skifte felt, skal det skje på bakgrunn av skilting, oppmerking, plass og sikt, sier hun.

Med andre ord: Føreren av bil B kan skifte felt – etter å ha forvisset seg om at det er klar bane. Men som situasjon 2 viser, får bil B et ublidt møte med bil A. Og det er bilfører B som må bære ansvaret for kollisjonen. Grunnen er han brøt vikeplikten, slår direktoratets og trafikkskolenes representanter fast.

Dårlig veimerking, manglende kunnskap og også for høy fart er typiske årsaker til at det går galt i rundkjøringene. Foto: Scanpix

Vanlige vikepliktsregler

– Noen vil kanskje påpeke at bil B har vært inne i rundkjøringen lenger enn bil A. Vi er jo vant til å tenke at bilen som kom først inn, har retten på sin side. Prinsippet er imidlertid ikke relevant i dette eksempelet. Så lenge begge bilene er inne i rundkjøringen, gjelder vanlige vikepliktsregler, påpeker Akhter.

Hun slår et slag for kjøremønsteret vist i situasjon 1. – Når bil B holder seg i samme felt gjennom hele rundkjøringen, bidrar det til smidig trafikkavvikling.

3 grunner til at vi kjører feil i rundkjøring : Dårlig veimerking

Dårlig kunnskap om regler

Veibredde – ett eller to felt uten merking

