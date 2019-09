Det var i mars at iranske Sahar Khodayari risikerte seks måneders fengselstraff for å ha forsøkt å komme seg inn på en fotballkamp i hjemlandet, hvor kvinner ikke har adgang til fotballarenaer.

Den da 30 år gamle kvinnen reagerte på straffen ved å sette fyr på seg selv foran tinghuset i protest.

Hun døde av skadene en uke senere.

– Ord blir få her

Saken har skapt store reaksjoner i verden så vel som i Iran, som er det eneste landet i verden hvor det er kvinneforbud på fotballkamper. På sosiale medier har Khodayari-saken fått emneknaggen «bluegirl».

I Norge reagerer våre kvinnelige fotballprofiler reagerer sterkt på hendelsen i Iran.

– Det er forferdelig trist at slik skjer. Det er bare fotball og det skal være for alle. Ord blir for få her. Det at hun trosset forbudet mot å gå på kamp viser et mot og styrke jeg bare kan beundre. Hun gikk i døden for å få se en fotballkamp live. Det er så uvirkelig, sier Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen til TV 2.

Lagvenninne på landslaget og Kopparbergs/Göteborg-spiller Vilde Bøe Risa er rystet og legger vekt på at noe må gjøres.

– Jeg synes det er helt forferdelig at iranske kvinner nektes adgang for å se på fotball. Det er verdens største idrett, og den er for alle. Kvinner og menn har like stor rettighet til å ta del i en slik fantastisk sport, sier Risa til TV 2 og fortsetter:

– Jeg synes kvinnefotball har fått mer respekt rundt om i verden den siste tiden, men vi har fremdeles en lang vei å gå når slike situasjoner oppstår. Det er rett og slett undertrykkelse av kvinner. Mitt ønske er at FIFA tar denne saken på alvor og iverksetter tiltak for å hindre gjentakelse. Fotball er for alle og vi ønsker likestilling over hele verden.

Landslagskaptein Maren Mjelde etterlyser også handling.

– Jeg synes det er helt forferdelig rett og slett. Det er tragisk at dette er noe som faktisk skjer i 2019. Fotball burde være for alle i alle land. De som har makten og myndigheten til å gjøre noe med dette, må handle med én gang, understreker Mjelde til TV 2.

Strenght and prayers to family and friends of #bluegirl #SaharKhodayari — Paul Pogba (@paulpogba) September 10, 2019

– Hjertene blør

Khodayaris død har fått hele fotballverden til å engasjere seg. Manchester Uniteds Paul Pogba publiserte en melding på Twitter med teksten «Ønsker styrke til og ber for familie og venner til Sahar Khodayari».

Fotballklubben Roma skrev følgende etter hendelsen:

– AS Roma er gul og rød, men i dag blør hjertene våre blått for Sahar Khodayari. Dette nydelige spillet er ment for å føre oss sammen, ikke splitte oss. Derfor etablerte vi AS Roma Persian i fjor. Nå er det på tide at alle i Iran får lov til å nyte fotballkamper sammen. Hvil i fred, blue girl.

Den svenske landslagsmålvakten Hedvig Lindahl kom med en klar melding til det internasjonale fotballforbundet tirsdag: