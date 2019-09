I forrige uke havnet Ex on the Beach-profilen nederst på poenglistene i Skal vi danse, men ble reddet av seerstemmene.

Nå forteller han at den lave poengsummen har en ganske naturlig forklaring, og forteller åpent om ADHD-diagnosen.

Konsentrasjonsvansker

Noen seere har tatt tastaturet fatt, og skrevet på sosiale medier at de mener 21-åringen burde trekke seg om han ikke tar programmet seriøst.

Ryktene begynte å spre seg, og mange skrev at Sellevoll brukte mer tid på sosiale sammenhenger, festing og hva det medfører, enn dansing. Det ønsker han å avkrefte.

– Det er det jeg har sluttet med. Jeg er kun ute etter sendingene på lørdager. Jeg drikker ikke i ukedagene eller den slags, sier han til TV 2.

Vi møtte den blide bergenseren på dansetrening denne uken, der han og dansepartneren jobbet iherdig med wienervals-øving.

Han forteller at årsaken til den lave poengsummen var at han ikke klarte å fokusere på trening i forrige uke, og at motivasjonen dermed uteble.

– Jeg sliter mye med å fokusere. Det er noe jeg har slitt med lenge. Jeg kjenner meg igjen fra ungdomsskolen og videregående, nå som jeg er med på Skal vi danse.

– Hvorfor tror du at du sliter med motivasjonen?

– Jeg tror ikke, jeg vet. Jeg har ADHD. Det er fokuset som er hovedproblemet, men jeg jobber med det.

Øverst i saken ligger en video der Sellevoll forteller om problemene han har hatt i Skal vi danse.

Oppnådd mye

På spørsmålet om hvordan han skal jobbe med konsentrasjonsvansene, sier han det bare er å høre på dansepartneren Lillian Aasebø.

Og Aasebø bekrefter at hun hadde ønsket mer av unggutten i forrige uke, men sier han virkelig har skjerpet seg denne uken. Han har til og med kjøpt blomster til dansepartneren.

– Vi har laget vår måte der vi jobber med fokus-biten. Vi håper det blir bra, sier hun smilende.

I videoen nederst i saken kan du se proffdanseren vise mattestykket som hun tror kan løse Sellevolls fokusproblemer.

Det siste rapperen ønsker, er å bruke ADHD-diagnosen som en unnskyldning. Han mener han har oppnådd mye på grunn av det høye energinivået.

Han har tross alt opptrådt på VG-lista, han har over syv millioner avspillinger på Spotify, og over 70 000 følgere på Instagram.