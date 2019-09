Bjørg (67) ble drept da hun la ned blomster på graven – kan ikke straffe gjerningsmannen

Det er tidligere kjent at han truet en nabo kort tid forut for drapet. Mannen i 40-årene er tiltalt for dette forholdet også.

Den tiltalte mannen er domfelt 22 ganger tidligere, blant annet for vold, trusler og narkotikakriminalitet.

TV 2 har tidligere avdekket hvordan mannen ble anmeldt for et grovt ran 10 måneder før drapet, men at politiet henla saken.

Drapssaken kommer opp for Haugaland tingrett 1. november.