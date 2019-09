Klokken 10.37 onsdag formiddag ble det ringt inn en bombetrussel til Alstahaug tingrett i Sandnessjøen i Nordland.

Administrativ leder Heine Nersund for tingrettene på Helgeland sier at det var en skremmende opplevelse.

– Vi mottok bombetrusselen per telefon litt over klokken 10.30. Det var ikke jeg som mottok trusselen, men det ble sagt at tingretten kunne gå i lufta og at vi burde evakuere, sier Nersund til TV 2.

Utelukker ikke sammenheng

Tingretten benytter også rettslokaler i Justisbygget i Mosjøen, og derfor valgte politiet å stenge også denne bygningen, men den er ferdig gjennomsøkt, opplyste politiet på Helgeland like før klokken 13.

Halvannen time etter bombetrusselen, nærmere bestemt klokken 12.11, ble det også framsatt en trussel mot Sandnessjøen Lufthavn.

Politiet utelukker ikke at det er sammenheng mellom truslene.

– Vi utelukker ikke at det er sammenheng mellom truslene. Vi tar truslene på alvor og har fullt fokus på å få avklart situasjonen, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.



Flyplassen er evakuert og det er politi på stedet.

Ti personer evakuert

Trusselen mot tingretten skal ha blitt ringt inn fra et skjult nummer.

Personen som ringte inn trusselen skal ha hatt mannsstemme og snakket lokal dialekt.

Det var Helgelands Blad som først meldte om saken.

– Vi jobber med etterforskning og har stengt av tingretten og en butikk som er tilknyttet bygget, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til TV 2.

Administrativ leder Heine Nersund for tingrettene på Helgeland i samtale med politiet etter å ha evakuert rettsbygget. Foto: John H. Ulvøy/ Helgelands Blad

Han forteller at det til sammen er ti personer som er evakuert.

– Det er åtte ansatte fra tingretten på Alstahaug og to som jobber i en klesbutikk i samme bygg, sier han.

Ved 12-tiden hadde politiet gjennomsøkt rettsbygget uten å ha gjort noen funn.

– Skremmende

Heine Nersund sier at han har aldri opplevd at tingretten har mottatt en bombetrussel før.

– Det er skremmende. Men vi har fulgt våre prosedyrer og fikk evakuert de ansatte raskt. Det er nå politiet som håndterer saken videre, sier Nersund.

Telefonen kom inn til Alstahaug tingrett cirka klokken 10.45 onsdag.

– Det gikk på at det var en bombetrussel mot selve bygget, så da må vi selvfølgelig gjøre de tiltakene vi mener er riktig og finne ut hvem det var som ringte, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser at de har fullt fokus på å få finne den eller de som har fremsatt truslene og få kartlagt hva som ligger i disse.

– Vi tar truslene på alvor og har fullt fokus på å få avklart situasjonen, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.