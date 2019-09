Avslører storebrorens SMS-melding etter de to scoringene mot England

Den tidligere Viking-spilleren Valon Berisha opplevde en drømmekveld for Kosovo da han scoret to mål mot selveste England i EM-kvalifiseringen tirsdag.

Se scoringene øverst!

Lillebror Veton, som til daglig spiller for Brann i Norge, er imponert.

– Først og fremst var det en kanonkamp av ham. Han puttet to mål, men dessverre tapte Kosovo 3-5. Jeg synes Valon gjorde en veldig god prestasjon, og ble virkelig imponert over det han viste i går, sier Veton Berisha til TV 2 Sporten.

Og legger til:

– Det var veldig, veldig kjekt for ham. Han har hatt en tøff periode i fjor og var mye skadet. Å komme tilbake på den måten i sin første kamp for Kosovo etter skadene er utrolig kjekt for ham. Jeg vet det betyr mye for ham, mener Brann-spilleren.

I kontakt kort tid etter kampslutt

Han var i kontakt med broren, som spiller for Serie A-klubben Lazio til daglig, kort tid etter de to fulltrefferne mot England.

– Vi tekstet litt frem og tilbake. Han fikk et par meldinger fra meg om at jeg var stolt over ham, og at han gjorde en sinnsyk stor kamp. Selv var han selvfølgelig fornøyd, men likevel ikke helt fornøyd siden Kosovo ikke vant, røper lillebror Berisha.

Selv har Veton Berisha valgt å spille for Norges landslag – og er klar på at han ikke angrer på det.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har tatt et valg og står for det. Så kan du kanskje si det hadde vært lettere å komme på Kosovos landslag. Jeg hadde nok vært i troppen, men en startplass hadde jeg nok ikke forsvart meg til. Kosovo har mange bra spillere og det vil komme mange nye bra spillere fra Kosovo fremover, oppsummerer Brann-spilleren, som har full forståelse for at storebroren valgte Kosovo.

– Jeg synes det er veldig bra. Vi har foreldre fra Kosovo og det er bare en naturlig ting, mener han.

Han tror Valon Berishas to mål mot England er et av brorens desiderte høydepunkt i karrieren.

– Det rangerer han nok veldig, veldig høyt. Han spilte for Kosovo og puttet to mål mot England, det er det ikke mange fotballspillere som gjør. Så klart det rangeres høyt, slår han fast.

Drømmestart

Valon Berisha ga Kosovo en drømmestart mot England før minuttet var spilt. Alene med keeper Jordan Pickford satte Valon Berisha enkelt inn 1–0 til voldsom jubel fra bortefansen. Kosovo, som ikke hadde tapt en landskamp på nærmere to år, kom imidlertid raskt ned på jorda.