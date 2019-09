Klokken var 9.30 en torsdag morgen i fjor da den nå domfelte mannen var ferdig med sin oppkjøring for bil med tilhenger.

Oppkjøringen hadde gått pent for seg, men sensor mente ikke den var overbevisende nok til å gi mannen førerkort for klasse BE.

Det var Roganytt som først omtalte saken.

Ifølge en fersk dom fra Stavanger tingrett reagerte mannen umiddelbart med «ka faen, dette kan ikke du» og «dette gidder jeg faen ikke høre på».

Da sensor meddelte at vedtaket ville meddeles tiltalte per post og forlot bilen, gikk mannen fulgte mannen etter og ropte utover parkeringsplassen at sensor var en «jævla fitte» og at hun måtte «få av deg bleiene».

Først da hans egen kjørelærer møtte ham ved inngangen til trafikkstasjonen, roet mannen seg ned, ifølge dommen.

Den kvinnelige sensoren har i retten forklart at hun følte seg truet. Retten legger vekt på at hun som sensor er en offentlig tjenesteperson.

Mannen i 50-årene fikk et forelegg på 8000 kroner etter utbruddet, noe han har nektet å vedta. Han møtte heller ikke opp i sin egen rettssak.

Stavanger tingrett har kommet til at mannen må betale 9600 kroner, eventuelt sone 19 dager i fengsel.