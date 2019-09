Crossoveren Juke har vært en stor, stor suksess for Nissan. Og en bil som har bragt adskillige japanske yen inn i pengekassa, siden den kom første gang i 2010, for bilprodusenten .

Her i Norge havnet Juke litt i skyggen av den litt større og mer SUV-aktige Qashqai. Den solgte til gjengjeld veldig godt. Lenge.

Inntil elbilene gjorde sitt inntog. Da med Leaf i spissen for Nissan. En bil som også har vært godt inne på topp-lista og som ble Norges aller mest solgte modell i fjor. Foran VW Golf og foran Tesla.

Men tilbake til Nissan Juke. Den kommer nå i andre generasjon. Etter hele ni år på markedet, var det definitivt på tide.

Jukes mildt sagt spesielle design har nok vært både et pluss og et minus for modellen. Kanskje mest minus for trauste nordmenn som ikke er spesielt godt å stikke seg ut. Juke har nok også viet mer plass til designet enn til de rent praktiske egenskapene. Det var kanskje derfor mange nordmenn valgte den på grensen til kjedelige anonyme, men langt mer praktiske, Qashqai?

Større og lettere

Fronten på Nissan Juke er fortsatt særegen og bilen har vokst siden sist.

Den nye Juke-generasjonen byr fortsatt på et særegent design. Frontlyktene og park- og blinklysene har samme snodige plassering, men man ser også tydeligere slektskapet til andre Nissan-modeller i nykommeren.

Den nye Juken har blitt større. Den har vokst litt i alle retninger med en lengde på 421 cm (+ 7cm.), den har blitt 180 cm (+ 1 cm.) bred og har nå en og en høyde på 160 cm (som er + 3 cm.). Også bagasjerommet har blitt større. Det rommer nå 422 liter, som er en klar forbedring fra forgjengerens 354 liter.

Selv om bilen er større har Nissan klart å slanke den med 23 kilo.

Dessuten har den fått mer utstyr som standard, byr på økt komfort og er gjennomgående en mer forseggjort modell enn bilen den erstatter. Med blant annet bedre støyisolasjon, finere innvendige materialer og bedre finish.

Den mangler ledning ...

Nissan Juke kommer ikke som elbil, eller ladbar. Det gjør at den norske importøren ikke tar inn modellen. I alle fall ikke enda ...

Bilen har da også – akkurat som sin forgjenger gjorde i sin tid – fått en god mottagelse ute i den store verden.

Men til Norge kommer den ikke. Grunnen er enkel: Den mangler ledning...

– Med de drivlinjene modellen blir presentert med i første omgang, anser vi ikke den som aktuell slik det norske markedet har utviklet seg.



Det sier Knut Arne Marcussen, som er PR- og informasjonssjef hos den norske importøren.

Det betyr kort og godt at den norske importøren ikke vil ta hit bilen da den ikke finnes hverken som hel-elektrisk eller som ladbar hybrid.

Kan komme senere

Etter det vi erfarer leveres den foreløpig med kun én motor – en 3-sylindret 1,0-liter med 117 hestekrefter i kombinasjon med sekstrinns manuell girkasse, eller syvtrinns dobbeltclutch-automatkasse.

– Vi utelukker ikke det at nye Juke kan være aktuell på et senere tidspunkt, Det må da bli med drivlinjer som er mer tilpasset det norske avgiftssystemet. Diesel ser vi har en fallende kurve salgsmessig både her til lands og ute i Europa. Derfor er det nok mer nærliggende å vurdere andre drivlinjer som på en eller annen måte er elektrifisert. Om, og når det eventuelt vil komme, er for tidlig å si, men det hadde vært bra om vi kunne selge denne bilen også til norske kunder, avslutter Marcussen hos Nissan.

Så enn så lenge må vi altså klare oss uten den nye crossoveren fra Nissan.

