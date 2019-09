Mohammed Fellah skrev tirsdag under de nødvendige papirene som gjør han til Vålerenga-spiller ut sesongen, melder klubben på sine nettsider.

Han kommer gratis fra OBOS-ligaklubben Sandefjord. Han har tidligere spilt for danske Esbjerg, Nordsjælland og Odense før han returnerte til Sandefjord i 2018.

30-åringen gleder seg til å løpe ut på Intility Arena og gjøre comeback i Vålerenga-drakten.

Fellah er oppvokst på Holmlia og kom til Vålerenga første gang som 14-åring. Han debuterte på øverste nivå i 2006-sesongen.



– Jeg har vært mye skadet og må ta ting i et rolig tempo. Ronny og trenerteamet er klare på at jeg skal matches forsiktig og starte med noen kamper i 3. divisjon. Forhåpentligvis vil jeg bevise at jeg fortjener en plass på laget og er kjempeglad over at jeg får sjansen til å vise at jeg kan bidra til å løfte Vålerenga i tiden som kommer, sier Fellah til Vålerengas nettsider.

Fellah var med å vinne cupen med Vålerenga i 2008, tok sølv i 2010 og bronse i 2006-sesongen. I januar 2013 fikk han sin landslagsdebut.

Han mener Vålerenga har gjort mye riktig siden han forlot klubben i 2013.

– Alt er mye mer profesjonelt. Det er et fantastisk stadion og alle i klubben jobber fantastisk bra sammen. Jeg er spesielt imponert over Engaland-prosjektet og gleder meg til å reise med klubben ut på besøk til barn og unge i andre klubber. Dette er noe jeg savnet sist jeg var her, og det er fantastisk å se alt de har fått til på denne korte tiden, sier han.