SUV-ene har tatt store markedsandeler de siste årene. Dette har på mange måter blitt de nye ”folkebilene” her hjemme, i stor grad på bekostning av de tradisjonelle stasjonsvognene.

Men ikke bare dem. Også store sedaner i luksusklassen har fått oppdage at veldig mange vil ha SUV i stedet.

Mercedes var svært tidlig ute med sin Geländewagen og etter hver ML/M-Klasse. Senere har en rekke modeller kommet til, blant dem bilen som startet som GL.

Her snakker vi diger SUV i luksusklassen. Første generasjon GL skiftet navn til GLS et stykke ut i livsløpet, og nå er det klart for en GLS som er helt ny, fra innerst til ytterst.

1,3 millioner

Den nye modellen har vokst seg 5,2 meter lang og leveres med luftfjæring, 100 prosent variabel firehjulstrekk og Multibeam-LED som standard.

Vil du vite prisen, først som sist? Jo, GLS starter på 1.320.00 kroner når den kommer til Norge ved årsskiftet.

Så er da også dette den største og mest luksuriøse SUV-en fra Mercedes noensinne GLS er nesten 2 meter bred (+22 mm) og har en akselavstand på over 3,1 meter (+60 mm). GLS er med andre ord en massiv bil og skal by på mange muligheter når det gjelder plassutnyttelse.

GLS litt mindre kantede enn forgjengeren, men ruver likevel godt i terrenget.

Passer også for høye personer

Den kommer som både fem- og sjuseter, i tillegg til en variant som kan være praktisk for mange. Bilen blir nemlig tilgjengelig som seksseter, med luksuriøse enkeltseter med armlener. Den økte akselavstanden sørger for mer plass, spesielt for andre seterad, som kan justeres 10 cm i lengderetning. Bakre stilling gir over 8 centimer mer beinplass enn tidligere.

Alle seter er elektrisk justerbare som standard. Det samme gjelder den såkalte Easy-Entry-funksjonen, som gjør det enkelt å komme inn og ut av de to individuelle setene i den tredje rad.

I mange sjusetere er disse mest å betrakte som nødseter for voksne. Men her forsikrer Mercedes at de to setene helt bakerst skal passe for personer helt opp til 1,94 meter.

Offroadegenskapene er gode, selv om mange av kjøperne neppe noen gang kommer til å teste dem.

Kan bli varebil

For å lette kommunikasjonen mellom passasjerene i hver sin ende av bilen, er det montert mikrofoner som plukker opp og forsterker dialogen gjennom stereoanlegget fra Burmester.

Lastevolumet bak andre seterad har økt med hele 210 liter, til 890. Skulle dette bli for snaut, kan de to bakerste radene foldes ned med et tastetrykk. Resultatet er et enormt bagasjerom på 2.400 liter.

Dette er så stort at den norske importøren har store forhåpninger om å kunne tilby GLS som varebil. Automatisk senkning av bakaksel med inntil 50 mm sørger for enkel innlasting.

Diger bil betyr også veldig mye plass, selv når alle setene er i bruk.

Lener seg inn i svinger

Multibeam LED med totalt 112 dioder per lykt er standard i Norge. Disse tilpasser seg omgivelsene automatisk og maskerer ut møtende trafikk for å sikre god sikt i mørket. Ved hastigheter over 40 km/t på rette strekninger uten andre biler på veien, gir disse også den maksimale lysintensitet som er tillatt ved lov – med en avstand på mer enn 650 meter.

AIRMATIC luftfjæring er standard. Dette kan forbedres ytterligere med tilvalget E-ACTIVE BODY CONTROL, hvor fjær- og dempekrefter styres individuelt på hvert hjul. Det hydropneumatiske systemet drives av en 48-voltspumpe og genererer dynamiske krefter som sammen med luftfjæringen aktivt støtter og demper karosseriet.

De samme egenskapene benyttes også til lene bilen inn i svinger, litt som en motorsykkel. Samtidig skanner et stereokamera kontinuerlig veioverflaten og forbereder dempersystemet før man når ujevnheter i veien. Skulle du sette deg fast i sand eller snø, kan bilen senkes og heves i rask takt til den har jobbet seg løs.

Ny vri på offisielle bilder av bil, det er ikke ofte vi ser bilder tatt på et slikt sted!

Eget nettbrett

Luksus er et gjennomgangstema for GLS, og med tilvalget komfortpakke pluss for baksetene inkluderes et 7-tommers Android-nettbrett med egen dokkingstasjon integrert i midtarmlenet. Nettbrettet gjør det mulig å kontrollere alle MBUX komfort- og underholdningsfunksjoner fra baksetene, for eksempel tilgang til radio, TV, telefon og nettleser. Den kan også brukes til å aktivere massasje i setene og klimakontrollen med fem individuelle soner.

Et kamera registrerer bevegelser fra førerens og forsetepassasjerens hender og armer. Når en hånd nærmer seg berøringsskjermen eller pekeplaten på midtkonsollen, endres presentasjonen av informasjon på mediedisplayet. Systemet er i stand til å skille førerens hånd fra passasjeren foran, og vet derfor hvilken side massasjefunksjonen skal aktiveres på.

Designet er ikke akkurat preget av de store sprellene, men det er nok også slik kjøpegruppen vil ha det.

Oppfyller strenge utslippskrav

I tillegg er det funksjoner som kan styres ved hjelp av enkle håndbevegelser: leselampen kan slås av og på ved å strekke en hånd mot for eksempel speil. Videre kan sjåføren og passasjeren foran lagre personlige favorittfunksjoner som for eksempel "naviger hjem" eller "ring kontoret» og aktivere disse med enkle tegn.

GLS 580 4MATIC markerer verdenspremieren for en ny elektrifisert V8-bensinmotor med 48-voltssystem og integrert startgenerator. Motoren på 4 liter yter 489 hk og 700 Nm dreiemoment, med ytterligere 250 Nm dreiemoment og 22 hk ekstra effekt med EQ Boost.

GLS kommer i to dieselutgaver: . GLS 350 d 4MATIC med 286 hk og 600 Nm – og GLS 400 d 4MATIC med 330 hk og 700 Nm dreiemoment.

I begge versjoner oppfyller den kraftige motoren allerede Euro 6d-standarden (Real Driving Emissions Step 2), som først trer i kraft 1. januar 2020.

Slik ser tallene ut for de tre GLS-variantene.

