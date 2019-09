Frykter gift-deponi skal forpeste bygdene

Leder Knut Schüller i aksjonsgruppen «Vern om Grenland - Nei til deponi» krever at innbyggerne blir hørt i gift-saken. Foto: TV 2.

– Disse gruvene i Brevik er drevet med formål om å ta ut kalkstein til sementproduksjon. Grunnvannet er drenert vekk ved tøff sprenging, og ingen forbehandling av berget gjennom mange års drift kan gi avgasser fra gruvene som drives opp til boligene som ligger overfor disse. Det henger ikke på greip at det skal komme noe giftdeponi her, sier Schüller.

– Hvordan er stemningen blant innbyggerne i Brevik nå?

– Folk er rasende. Det så vi sist under demonstrasjonene vi hadde forrige torsdag, sier han.

Schüller sier også at planene om gift-deponi i Brevik skiller seg klart fra Raudsand på ett punkt - nemlig at sistnevnte vil få et splitter nytt gjenvinningsanlegg som kan prosessere avfallet. I Telemark foreligger det ingen slike planer.

– Det ligger 50-60 hus over gruvene, og disse planene går utover innbyggernes psyke. Dette er en fryktelig stygg sak, sier Schüller.

Saken fortsetter under bildet

– Det er ikke vanskelig å skjønne at folk er skeptiske, men forurensningen vil være helt innenfor gjeldende lover og regler, sier pensjonert direktør i Veidekke, Vidar Aarvold. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Avviser forurensning

Vidar Aarvold er pensjonert direktør i Veidekke, og har jobbet med Raudsand-prosjektet i fire-fem år.

Dersom gift-deponiet bygges i Romsdalsbygda, er planen at selskapene Bergmesteren, Stena Recycling og Veidekke skal gå sammen om å bygge det store gjenvinningsanlegget og hente ut verdifullt materiale fra avfallet.

Aarvold sier skeptikerne kan være trygge på at fabrikken ikke vil forurense nærmiljøet.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at folk er skeptiske. Bare ordet «farlig avfall» er skummelt, men vi benytter en velprøvd teknologi som er helt i tråd med lover og regler. Forurensningen blir ikke høyere enn myndighetene tillater, sier Aarvold.

Tidligere direktør Vidar Aarvold i Veidekke sier det er veldig vanskelig å finne lokasjoner til gift-deponi. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Teknologien Aarvold snakker om er den såkalte «Halosep-metoden», som selskapet Stena Recycling har patent på. Den går blant annet ut på at man bruker asken som oppstår i forbrenningsanlegg, og tilsetter stoff som gir salt og tungmetaller som kan gjenvinnes.

– Hvorfor er akkurat Raudsand rett sted for dette anlegget?

– Det er ikke godt å si, men man har trålet Norge og står nå igjen med to alternativer. Vi kunne godt tenkt oss et anlegg lenger sør, men det er svært vanskelig å finne lokasjoner som kan brukes, sier Aarvold.

Listhaug: – Helt feil

Nestleder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet er sterk motstander av gift-deponiet på Raudsand. Hun er selv fra Møre og Romsdal, og frykter dumping av avfall kan skade lokalmiljøet på flere måter.

– Dette er et flott område med matproduksjon, turisme, landbruk og en spektakulær fjord. Jeg mener det er helt feil at man skal bygge et gift-deponi for hele landet her, og jeg frykter det kan skade omdømmet, sier Listhaug, og legger til:

Nestleder Sylvi Listhaug i FrP mener det er feil å plassere anlegget i Møre og Romsdal, og sier Molde står i fare for å bli Norges gift-hovedstad. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

– Molde er kjent som rosenes by, men her kan man fort bli giftdumpingens hovedstad i Norge, og det ønsker jeg ikke, sier hun.

Vil ikke utpeke Brevik

– Men er ikke det bra at området får nye arbeidsplasser, da?

– Absolutt. Er det noe Møre og Romsdal trenger så er det nye arbeidsplasser, men det skal ikke gå på bekostning av naturen og turismen, sier Listhaug.

Ordfører Hurlen i Nesset er ikke enig med Listhaug, og mener hun kommenterer saken ut fra følelser istedenfor fakta.

– Følelser kan skape sterkere engasjement i saken, og Listhaug har en evne til å spisse budskapene sine, sier han.

Listhaug vil ikke svare konkret på om hun mener myndighetene heller bør legge gift-deponiet i Brevik, men sier at ekspertutvalget må jobbe grundig for å finne et bedre alternativ enn Raudsand.