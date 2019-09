Tar oppgjør med ledelsen i internt brev

Konflikten går ut på at Akademikerne mener ledelsen i politidistriktet er gammeldagse og ekskluderende når de ansetter nye ledere.

De fleste utlyste lederstillinger i OPD krever nemlig at søkeren har politiutdanning, noe Akademikerne ofte finner meningsløst.

– Etter vårt syn er den reelle årsaken til at ikke flere lederstillinger åpnes for et bredere rekrutteringsgrunnlag, at det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene Oslos leder Heidi Hansen.

– Dersom det er riktig, er det svært uheldig for en effektiv og fremtidsrettet bekjempelse av organisert kriminalitet, sier hun.

Kun to søkere

Sammen med lederne fra fagforeningene Econa, Samfunnsviterne, Tekna og Norsk Psykologiforening sendte hun et brev til politimester Beate Gangås og HR-direktør Anne-Cecilie Kran den 22. august.

I brevet viser Akademikerne blant annet til stillingen som avsnittsleder for finans og korrupsjon, som nylig var utlyst to ganger. Stillingen går for å være den viktigste innenfor økonomisk kriminalitet i Oslo-politiet.

Første gang stillingen ble utlyst, hadde den to søkere. En av dem var en servitør, mens den andre var en politibetjent med snaut tre års erfaring.

Da søkerlisten ble kjent, sendte Econa, støttet av de andre akademikerforeningene, et brev der de ba om at stillingen ble utlyst sivilt – altså at kravet om politiutdanning ble fjernet.

«Dette er en svært ettertraktet stilling som vil tiltrekke seg mange. Den muligheten må vi bruke for å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet i Oslo. Behovet er skrikende», skrev de i brevet.

Deltar ikke i møte

Da stillingen ble utlyst på nytt, kom det to nye søkere til. En av dem var en spesialetterforsker med master i både økonomi og rettsvitenskap. Fordi vedkommende ikke hadde politiutdanning, skal søknaden ha blitt vurdert som ikke god nok.

I stedet flyttet ledelsen en politiutdannet leder fra Avsnitt for skatt og konkurs inn i stillingen. Vedkommendes tidligere jobb ble dermed utlyst, og Akademikerne er derfor rutinemessig innkalt til drøfting av den nye stillingen.

Det drøftingsmøtet nekter Akademikerne å være med på før ledelsen har besvart brevet deres fra august.

«Søkermassen ved gjentatte utlysninger viser at det er svært få med politiutdannelse som innehar nødvendig kompetanse», skriver de i brevet, der de også ber om at stillingen som avsnittsleder for finans og korrupsjon utlyses på nytt.