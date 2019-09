1986: En av reaktorene ved kjernekraftverket i Tsjernobyl går i lufta. Menneskeliv går tapt. Tusenvis må evakuere. Byen Pripjat blir stående tom. Katastrofen er et faktum.

2019: En guidet gruppe passerer forlatte bygninger, radiobiler og lekeplasser. Tsjernobyl har blitt allemannseie. Antall besøkende skyter i været. Flere gjør business på katastrofen. Det tidligere kjernekraftverket har blitt det fremste eksemplet på det som nå omtales som

«mørk turisme».

Profitterer på elendighet

Førsteamanuensis Åsa Helen Grahn ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS har doktorgrad i turisme og forklarer hvorfor mange velger seg litt utradisjonelle reisemål:



– For mange handler det om å ære eller minnes folk og reflektere over det som har skjedd, sier hun.

TURISME: En gjeng med turister på vei gjennom Pripjat. Foto: Genya Savilvov/ NTB scanpix

Men det er ikke hele forklaringen. Grahn har også bitt seg merke i tilbydere som ser muligheten for rask profitt i nærheten av Tsjernobyl-ruinene:

– Du har muligheten til å bestille utdrikningslag som baserer seg på raveparty, noe som er veldig spesielt. Det kan du ikke gjøre andre steder.

Grahn er opptatt av at man må trå varsomt når reiselivsoperatører og lokalbefolkningen skal samarbeide:

– Folk måtte forlate denne byen på tre timer. Det er viktig å respektere plassen og hva folk faktisk har gått gjennom. Det må være i tråd med bærekraftprinsippene og det må være fair.

POPULÆRT REISEMÅL: Den fraflyttede byen Wittenoom har blitt et populært reisemål. Foto: Wikimedia Commons

Sosiale medier og populærkulturell påvirkning

I tillegg til kjente tv-serier, spiller sosiale medier en stor rolle i spredningen av mørke reisemål.

I den australske byen Wittenoom risikerer folk helsa for et spennende Instagram-innlegg. Byen er nemlig fraflyttet på grunn av det skyhøye asbestnivået i området. Likevel hindrer ikke dette hundrevis av skuelystne mørke turister.

Et annet og enda mørkere eksempel på at sosiale medier fjerner sperrer, er YouTuberen Logan Pauls vlog fra Aokigahara i Japan – et skogsområde kjent for mange selvmord. Videoen ble raskt fjernet og Paul fikk strenge sanksjoner, men rakk likevel å filme et selvmordsoffer.

Utbytte

Grahn er også opptatt av at man kan dra nytte av reiser til mørke turistmål.

– Er du i Kambodsja, drar du kanskje innom Phnom Penh hvor du ønsker å lære mer om landets historie. Da drar du innom «Killing Fields» for å lære mer om hva som skjedde under Pol Pots regime.

MØRK TURISME: En turist ser på hodeskaller og deler av skjelett fra mer enn 8000 ofre etter Khmer Rouge-regimet i et «Killing Fields»-område i utkanten av Phnom Penh. Foto: NTB scanpix/ Samrang Pring/ Reuters

I tillegg har norske elever i mange år blitt busset rundt til konsentrasjonleirer for å se konsekvensene av 2. verdenskrig med egne øyne og lære av historien.

Så kanskje det bør være verdt å ta en tur til et mørkt turistmål? Husk likevel å respektere historie og lokale skikker.