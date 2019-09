Helt siden februar i år har barn og ungdommer ranet tilfeldige andre ungdommer i Stavanger-området.

Unge gutter truer til seg og stjeler dyre merkeklær, sko, belter og airpods fra andre ungdommer på åpen gate.

Politiet er svært bekymret over utviklingen.

– Politiet ser svært alvorlig på ranstrenden, og vi håper foreldre, skoler, kommune og ungdommer vil spille på lag med oss for å få en slutt på dette, skriver Sør-Vest politidistrikt i et Facebook-innlegg.

Tyr til vold

– Gruppen vi er spesielt bekymret for begynte med hærverk, og så har det utviklet seg til vold og ran, sier politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth til TV 2.

I to av tilfellene har ranerne utøvd vold. Ett offer har fått et slag mot hodet og blitt lettere skadet.

Rotseth sier de har identifisert alle ranene, og at de vet hvem de er. Det er til sammen registrert 19 ungdommer som er tilknyttet ett eller flere av ranene.

– De fleste tilfellene fant sted i Stavanger sentrum, men det er også tilfeller fra andre bydeler, sier Rotseth.

Politiet har mottatt åtte anmeldte ran, men de regner med at det er store mørketall.

Ingen straff

De 19 registrerte er alle unge gutter.

– Det er vanskelig å jobbe med dem, fordi de fleste er under kriminell lavalder, sier Rotseth.

Ranerne er mellom 10 og 16 år gamle, og foreløpig har ingen av dem fått noen form for straff.

– Vi har hatt flere inn til avhør. De som er over lavalderen må til retten, og det tar sin tid, sier Rotseth.

Politiet ser ingen forbindelse mellom ranerne og ofrene.

Spesiell metode

Rotseth sier modus for ranene er gjentakende.

– De menger seg rundt ofrene og oppfører seg som om de bare er en kompis-gjeng som tuller, sier hun.

Det er vanligvis tre til fire gjerningspersoner som har en aktiv rolle om gangen, og politiet har snakket med ungdommer som nå er livredde for å bli utsatt for guttegjengen.

– De sier de ikke våger å gå i sentrum, og de er redde for å ta på seg merkeklær. De får foreldrene sine til å kjøre de dit de skal og hente de etterpå, sier Rotseth.

– Sånn skal vi ikke ha det her i Stavanger.

Trenger støtte

Politiet jobber nå for å stoppe denne utviklingen, og samarbeider med andre instanser.

– Når det gjelder ranerne under kriminell lavalder gir vi beskjed videre til barnevernet og kommunen, det er de som må sitte på tiltakene, sier Rotseth.

Hun er leder for forebyggende avsnitt i Stavanger.

– Vi har kontakt med skoler, foreldre, natteravner og Securitas.

Det er viktig for politiet at foreldre i Stavanger-området er klar over at dette foregår.

– Spør barna dine hvor de har fått merkeklærne sine fra, eller hvordan de har mistet dem, sier Rotseth.

– Vi vet at det er en del mørketall her.