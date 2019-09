Englands landslagsstjerne Jadon Sancho, som scoret to mål da Gareth Southgates menn banket Kosovo 5-3 i går, stod øverst på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste i Manchester United i sommer, rapporterer The Daily Mail.

Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc bekrefter nå at klubben var i møte med representanter fra Manchester Uniteds klubbledelse for å diskutere en potensiell overgang for stjerneskuddet Jadon Sancho.

Det kommer frem dokumentaren «Inside Borussia Dortmund» som vises på strømmetjenesten Amazon.

Ville ikke selge

I episode tre vises en samtale mellom Zorc, Matthias Sammer, Sebastian Kehl og Dortmunds klubbformann Hans-Joachim Watzke. Der bekrefter sportsdirektør Zorc at Dortmund var i samtaler med Manchester United om Sancho.

– Akkurat nå er Sancho sterkt ønsket av Manchester United. Vi har vært i diskusjoner med klubben sammen med mine konsulenter, sier Zorc, ifølge The Daily Mail.

Dortmund ville imidlertid ikke gi slipp på 19-åringen.

– Et møte har funnet sted. Manchester United inviterte mine rådgivere. Men det blitt gitt beskjed om at uansett hvor mye penger United er villig til å legge på bordet, så vil ikke vi selge ham i sommer, forteller Dortmunds sportsdirektør.

– Dessuten gjorde også spilleren det klart at han ikke hadde noen intensjoner om å skifte klubb i sommer, slår han fast.

– En av Guardiolas største tabber

Dortmund hentet som kjent Sancho fra Manchester City i 2017, etter at stjerneskuddet og City ikke ble enige om en ny kontrakt. Overgangssummen skal ha vært på omlag 90 millioner kroner.

Etter at Jadon Sancho scoret sine første mål for det engelske landslaget da han satte inn 4-1 og 5-1 i 5-3-seieren over Kosovo på St. Mary's, var TV 2-kommentator Kasper Wikestad klar på at City aldri burde sluppet unggutten.

– Det er en av Pep Guardiolas største tabber ikke å ta vare på det talentet Jadon Sancho er. Manchester City kunne spilt med to tredjedeler av den fronttrioen med Sancho på den ene siden og Sterling på den andre, men han forsvant for skillemynt til Dortmund. Her har han til tider herjet, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.