Målet om seriegull ble utslagsgivende da Tommy Kristiansen forlot moderklubben Sparta Sarpsborg til fordel for Stavanger Oilers tidligere i år. Han mener ambisjonene i Sarpsborg ikke tilsvarte hans egne.

– Jeg er kommet tilbake, ikke for å komme på tredje- eller andreplass, jeg skal være med å heve bøtten igjen. Det er eneste målet jeg har. Det er ambisjonene til klubben også, så det passer bra med deres ambisjoner og mine, sier Kristiansen til TV 2.

– Jeg kom hjem til Sparta og følte at det var det jeg savnet, det å være hjemme. Men sånn var det ikke. Jeg hadde savn etter Stavanger etter det siste året her, og ambisjonene i Sparta er kanskje ikke helt like som mine, legger 30-åringen til og utdyper:

– Jeg har ikke så veldig mange år igjen, og jeg har lyst til å spille ishockey for å vinne. Jeg tror det er lenge til Sparta kommer til å vinne noe som helst, og Stavanger vil alltid være i toppen. Så det falt naturlig å dra tilbake hit, og så er jeg veldig glad i klubben og alle som er rundt her. Så jeg føler det var riktig valg av meg.

Det forrige oppholdet i Stavanger varte i fire år og resulterte i 246 kamper og blant annet fire kongepokaler for Kristiansen. Nå er han klar for å føre flere titler på listen, og ser ikke mange hindringer på veien.

– Vi frykter egentlig ingen lag. Vi skal krige ned Storhamar, vi skal krige ned Grüner. Så vi frykter ingen, understreker Kristiansen.

Tommy Kristiansen i landslagskamp for Norge Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Hvem blir største utfordrer?

– Jeg tror Storhamar kommer til å være bra. Jeg tror det kommer til å stå mellom oss, Storhamar og Frisk til å vinne serien. I et sluttspill er alt åpent.

På hva han tror han kan tilføre klubben i jakten på titler er Kristiansen klar og tydelig.

– Jeg tilfører kanskje mest av alt den tøffheten som kanskje Stavanger har savnet litt. Jeg kommer inn med rutine. Jeg har vært med på dette før. Det skal gjøre vondt å komme til DNB Arena igjen, noe som jeg kanskje synes har vært litt vekke. Men jeg prøver å bidra med det jeg er god på, spre mye energi og mye glede i garderoben og rundt. Og så er jeg veldig flink til å dra i gang andre lagkompiser, så jeg håper jeg klarer det i år også, sier publikumsfavoritten med et smil.

Smilet er stort sett på når han snakker om ishockey og særlig når han snakker om ny sesong.

– Det kuleste jeg vet om er å sette på meg skøytene og være sammen med gutta. Det er det jeg elsker, jeg elsker ishockey og da er jeg som regel glad når jeg er på jobb.