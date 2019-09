Den 2. juli rullet en stasjonsvogn over grensa fra Sverige til Norge ved Svinesund.

Bak rattet satt en 22 år gammel mann fra Romania.

I stedet for å fortsette på E6 i nordgående retning slik planen var, ble filen avskåret og bilen tvunget opp til en av Tolletatens rutinemessig kontroller.

Med det blotte øyet fremsto bilen tom. Selv etter en grundigere sjekk, kunne heller ikke Tolletatens ansatte finne noen smuglervarer.

Men under en samtale med sjåføren, fattet de ansatte likevel mistanke, så de bestemte seg derfor for å gå grundigere til verks.

Ved hjelp av en mobil skanner ble 22-åringen avslørt.

– Vi gjorde et veldig stort beslag. Slike mengder er det faktisk ikke ofte at vi kommer over, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollstasjon.

NARKOTIKA: Tollerne avdekket hele 116.200 tabletter med rivotril da de stoppet en bilist på E6 ved Svinesund på ettermiddagen den 2. juli. Foto: Tolletaten

Kreative gjemmesteder

I bilen hadde sjåføren gjemt 116 000 tabletter rivotril, en type benzodiazepiner, som er medikamenter med beroligende effekt. Pillene brukes til å behandle epilepsianfall eller angst, men er troner også på topplisten over de mest beslaglagte narkotiske stoffene i Norge.

OPPFINNSOMME: Wenche Fredriksen i Tolletaten forteller at smuglere ofte er svært oppfinnsomme når de skal gjemme varer fra grensekontrollen. Foto: Tolletaten

– Vedkommende hadde gjemt pillene i forskjermen, bakskjermen, støtfangeren og i gulvet foran i bilen, forteller Fredriksen.

Tolletaten er langt i fra fremmed for at folk blir svært kreative når de skal gjemme smuglervarer i kjøretøy.

– Det ligger faktisk utrolig mye jobb bak gjemmestedene. Noen ganger har man sveiset hemmelige rom i bilen, andre ganger blir bilene tatt fra hverandre på verksted, for så å settes sammen igjen, sier Fredriksen og legger til:

– Jeg vet faktisk ikke om et sted på en bil hvor vi ikke har funnet noe.

Grov narkotikaovertredelse

Etter beslaget ble avdekket, overtok Øst politidistrikt saken.

– Vedkommende samtykket til varetektsfengsling, og har status som siktet. Politidistriktet etterforsker fortsatt saken bredt, sier politiførstebetjent Vidar Andersen i Øst politidistrikt.

Å smugle et så stort kvantum av narkotiske stoffer, får alvorlige følger, forteller politiførstebetjenten.

– Dette er et veldig stort beslag. Vedkommende er siktet for grov narkotikaovertredelse, hvor strafferammen er på inntil ti år. Blir man domfelt i en slik sak kan det bli ubetinget fengsel i flere år, sier Andersen.