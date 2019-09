Denne uken debuterer nye Land Rover Defender på den store bilutstillingen i Frankfurt.

Dette er en bil veldig mange har ventet lenge på. Defender er en av verdens mest berømte bilmodeller, med aner helt tilbake til 1948.

Den har vært borte fra markedet noen år, mens Land Rover har jobbet på spreng med å få nykommeren ferdig.

Nå er den altså her, og interessen er enorm. Dessverre blir det nok også med drømmen for mange av dem som nå har lyst på en ny Defender.

Mindre og rimeligere...

Noen billig bil er dette nemlig ikke. Norsk pris er ikke klar ennå, men vi snakker nok fort et sted mellom 800.000 og én million kroner når de første eksemplarene kommer til landet.

Da kan det jo være greit å vite at Defender allerede er klar i en litt mindre og mye rimeligere versjon også. Vi snakker Lego, nærmere bestemt 2.573 Lego-klosser som til sammen utgjør Lego Technic-versjonen av Defender.

Bilen blir beskrevet som "et mesterstykke i detaljrikdom og oppfinnsomhet, noe som kjennetegner både LEGO og Land Rover".

Her står den i Frankfurt, i både lang og kort utgave. Foto: Nick Dimbleby

Ikke råd eller plass?

Lego-versjonen ligner ikke bare på den originale Defender med sine tøffe hjul, brede skjermer og den karakteristiske Defender-silhuetten. Den er også utstyrt med 4x4 med tre differensialsperrer, luftfjæring og den mest avanserte girkassen som Lego noensinne har produsert til et Technic-produkt.

Alt dette for å sikre den optimale byggeopplevelsen. Så har du ikke råd eller plass til en Land Rover Defender i oppkjørselen, er en avansert Lego Technic-modell kanskje ikke noe dårlig valg.

Du må bygge den selv, men så sparer du også veldig mye penger...

Snart i salg

I tillegg til leketøy vil det også lanseres en kleskolleksjon i forbindelse med lanseringen av Land Rover Defender. Det engelske klesmerket Musto vil presentere sin såkalte Above and Beyond-kolleksjon. Merket har over 50 års erfaring med utendørsklær. Blant annet lanseres en termojakke med innebygget antenne som gjør det mulig for redningsmannskaper å finne frem i vanskelig terreng.

Prisen for Lefo-Defender er oppgitt til 179 euro, eller i underkant av 2.000 kroner. Den kommer i salg lenge før originalen, nemlig allerede 1. oktober. Og mens du bygger den, kan du jo benytte anledningen til å drømme deg bort til heftig offroadkjøring og ekspedisjoner der andre biler må gi tapt lenge før Defenderen.

Land Rover Defender er en bil mange har ventet lenge på. Kommer til Norge i mars neste år. Foto: Nick Dimbleby

Se video av nye Defender under: