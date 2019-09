Elbilene har gått sin seiersgang i Norge de siste årene. Ett merke som virkelig har fått en opptur av det, er Renault.

Etter mange år med svært dårlig salg, kom vendepunktet da de lanserte elektriske Zoe. Den har solgt veldig bra i Norge. I motsetning til mange av konkurrentene har Renault klart å levere biler uten særlig ventetid. I tillegg har Zoe scoret godt på kombinasjonen pris og rekkevidde.

Nå er det klart for en omfattende fornying, eventuelt "ny bil" som Renault kaller den selv. Tidligere i år var vi i Broom tilstede i Paris da den ble avduket første gang. I går satte Brooms bilekspert Benny Christensen seg på flyet og dro langt sørover i Europa.

Nå skal vi høre hvordan det går!

Lure seg unna flyet

Ring, ring

– Hei, Knut. Du, har vi noen spesielle planer neste uke? Jeg ser det er meldt dårlig vær hjemme og her er det full sommer og blått hav så langt du ser. Funderer på å lure meg bort og ikke bli med flyet hjem!

– He, he. Det skjønner jeg godt. Hvor er det du er igjen?

– På Sardinia, utenfor Italia. Nå har jeg tilbakelagt bra mange mil i Zoe og har absolutt bakgrunn for å gi dere et førsteinntrykk.

Utenpå er det sannelig ikke lett å se at Zoe har blitt ny...

Ble vist i 2013

– Så bra! Hva kan du si om bilen?

– Jo, den ser i alle fall veldig lik seg selv ut. Du må ha dagens utgave og være veeeldig opptatt av detaljer for å se forskjellen. Men Zoe ble vist første gang helt tilbake i 2013 og det er derfor på høy tid med en skikkelig oppdatering. Renault er tydeligvis godt fornøyd med designet og har derfor valgt å gjøre kun små endringer her.

– Vi snakker om nye lamper med nytt lysdesign foran og bak, litt annerledes støtfangere med en ny grill i spoileren og nye tåkelykter – pluss en del andre mindre detaljer. Alt i alt synes jeg bilen står seg bra og ser moderne ut.

Skjedd mye innvendig

– Innvendig var den utgående Zoe litt småbil-enkel. Har de tatt noen større grep her?

– Absolutt. De har gjort langt mer der enn utvendig. Den gamle var helt på, eller litt over, grensen til kjip. Billige materialer, hard plast og ikke veldig spenstig design. "Nu ser alt så meget bedre ut", om vi i disse valgtider skal få sitere selveste Kåre Willoch.

– Så bra. Helt konkret hva har skjedd innvendig?

– Ganske mye. Først og fremst har Renault funnet fram nye, bedre og mer behagelige materialer. Den har fått større og raskere skjerm med bedre oppløsning, den har fått en bedre og mer tydelig regulering av varmeapparatet, nytt ratt, ny girvelger og nytt design av midtkonsollen. Et klart og tiltrengt løft der, mener Benny.

Renault Zoe her blitt ny og litt strammere i designet. De viktigste endringene finner man imidlertid ikke utvendig.

Lå an til 440 kilometer

Mer viktig for mange elbilkjøpere er det at det har skjedd mye med drivlinjen her. Både batteripakke, lademuligheter – og rekkevidde.

– Rekkevidden er nå på 390 kilometer. Og det virker absolutt reelt. Vi har testet under helt perfekte elbilforhold her, 25 grader, sol, varme batterier og ganske lav snittfart på svingete landeveier. Slik forbruket har vært i testruta, vil den klare 440 kilometer fra fulladet. Det er absolutt ikke dårlig. Selvfølgelig blir det noe helt annet hjemme i Norge med åtte kuldegrader og nysnø, men det lover bra dette, mener Benny.

– Batteri og ladefakta er som følger: Det nye batteriet er på 52 kwh. Nye Zoe lader opptil 22 kW med AC og 50 kW DC. Ny ladekabel for lading i både IT og TN-nettverk leveres standard med bilen og har både Schuko- (2,1kw) og Type 2- (3,6kw) kontakt. Dette er godt nytt. Zoe har jo ikke vært den mest kurante elbilen å lade, om vi skal si det litt diplomatisk. Motoreffekten er nå 136 hestekrefter. Det gjør bilen raskere. 0-100 km/t går unna på 10 sekunder, mens toppfarten har økt til 140 km/t.

Innvendig har det skjedd mye. Bilen er mer påkostet og har blant annet ny skjerm, og bedre materialkvalitet.

Intervjue Miss Universe

– Startprisen er forresten opp 4.000 kroner fra forrige generasjon og prisene starter nå på 249.900 kroner for den billigste. Den kommer i fire ulike varianter.

– Skjønner. Og hvis du ikke lurer deg unna flyet, rekker du vel hjem til det blir helg?

– I alle fall nesten! Men først skal jeg faktisk intervjue en tidligere Miss Universe her, så får vi se hvordan det går. Det skal du få vite mer om når jeg er tilbake, nå må jeg stikke!

– OK, høres spennende ut! Lykke til med både intervju og fly hjem!

Vi kommer tilbake med test på nye Zoe om ikke lenge.

