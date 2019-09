– Stillingsannonsen dukket opp i en eller annen feed. Jeg tenkte at det kunne vært en morsom utfordring og søkte, smiler Vareide.

For de fleste er Dennis Vareide kjent som både Youtube-stjerne og deltaker i flere reality-programmer som «Farmen kjendis» og «Kjendis søker kjæreste».

Glad i teknologi

Denne høsten blir vi kjent med ham som forbrukerjournalist i TV 2 hjelper deg, der oppgaven er å teste ut alt nytt av spennende teknologidingser.

– Det passer meg ganske godt. Jeg har alltid hatt lyst til å lage teknologiting, og endelig kan jeg lage noe som kan være med på å forandre hverdagen til folk, smiler han.

Han omtaler seg selv som en selvlært teknologinerd og gleder seg til å teste nye produkter som kommer på markedet.

– Jeg gleder meg til å teste de nye Snapchat-brillene. Det er mye som lanseres nå om dagen, og det blir veldig spennende med alle de nye brettbare mobilene som kommer. Jeg kommer til å være veldig ærlig i tilbakemeldingene mine på produktene, lover 29-åringen.

Tester Samsung

Redaksjonsleder i TV 2 hjelper deg, Erik Molland, er fornøyd med nysigneringen.

– Vi søkte etter en teknologireporter for å ta et sterkere grep om testingen selv. Vi er veldig glad for at Dennis søkte og at han nå er en del av den dyktige TV 2 hjelper deg-redaksjonen. Han kan mye om teknologi og ikke minst om hvordan man kommuniserer med publikum, skryter han.

– Dennis skal teste teknologiprodukter og elektronikk. Jeg er veldig trygg på at dette blir både interessant og underholdende, avslutter Molland.

I sesongens første program av TV 2 hjelper deg tester Vareide Samsungs nye flaggskip, nemlig mobiltelefonen Samsung Galaxy Note 10 plus.

– Det er et veldig godt forsøk på å lage en mobiltelefon som har absolutt alt, sier han.