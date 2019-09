Det melder Stavanger Aftenblad.

Med 215 personstemmer rykker Viking-trener Bjarne Berntsen opp fra en 27. plass på Arbeiderpartiet i Sandnes sin nominasjonsliste til en 6. plass, skriver avisen.

– Dette hadde jeg ikke forventet på noen som helst måte. Jeg har ikke akkurat drevet aktiv valgkamp, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

– Skal gå greit å kombinere jobben

Viking ligger på en foreløpig 8. plass på Eliteserietabellen med 27 poeng etter 20 serierunder, og står foran en høst med mange tøffe kamper. Målet er å unngå å havne i nedrykksstriden.

Men selv om en travel høst og innspurt i Eliteserien venter for Berntsen, så tror treneren at det skal gå greit å kombinere vervet som lokalpolitiker med jobben som topptrener.

– Det tror jeg skal gå greit. Kommunestyremøtene er mandag kveld, og så lenge vi ikke har mandagskamp skal det gå greit. Om det kolliderer med jobben må den prioriteres, som hos alle andre, slår Bjarne Berntsen fast.

– Dette er nok klarert med klubben

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er overbevist om at Bjarne Berntsen vil løse det å være lokalpolitiker med arbeidet som topptrener på en utmerket måte.

– Det er mange lokalpolitikere som kombinerer det med å ha andre jobber. Bjarne Berntsen er en smart, oppegående og bevisst fyr, som garantert ikke hadde tatt dette oppdraget dersom det hadde gått utover jobben, sier Mathisen til TV 2 Sporten, og slår fast:

– Dette har nok Bjarne Berntsen klarert både med klubben, seg selv og sin familie. Så det går nok helt greit å løse.

At Viking-treneren fikk 215 personsstemmer ved valget overrasker ikke TV 2-eksperten.

– Han har jo gjort en god jobb med Viking de siste årene, og det henger nok sammen med at folk kjenner ham igjen som Viking-trener. Alle som står på slike lister som har har et kjent navn har jo en risiko for å få ekstrastemmer, enten det er i Kristiansand, Oslo, Nord-Norge eller Stavanger, poengerer han.