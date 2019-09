Denne høsten skal åtte av skisportens største navn fra Norge og Sverige kjempe for sin nasjons ære i TV 2s nye program Landskampen.

Petter Northug (33), Therese Johaug (31), Emil Iversen (28) og Tiril Eckhoff (29) skal konkurrere mot svenskene Calle Halfvarsson (30), Charlotte Kalla (32), Hanna Öberg (23) og Sebastian Samuelsson (22).

Northug er den eneste av deltakerne som har lagt opp, og da TV 2 møter «pensjonisten» under innspillingen av programmet på Rhodos, innrømmer han at det kan bli noen tøffe konkurranser.

– I starten tenkte jeg at dette skulle være litt avslappende og rolig, men når vi fikk på oss draktene med flagget og startskuddet gikk, så ga alle alt. Det er det som gjør dette så moro, for du ser at alle ønsker å vinne og synes det er surt å tape, sier Northug til TV 2.

Ny hverdag

Det var i desember 2018 at langrennsløperen annonserte at han legger opp. Etter den tid inngikk han et samarbeid med TV 2, og i vinter frontet han TV 2s digitale satsing ved ski-VM i Seefeld. I vår ble Landskampen spilt inn på Rhodos.

– Jeg hadde jo håpet på litt mer fritid etter at jeg la opp. Det har vært hektisk, sier Northug.

Samtidig er han fornøyd med den nye tilværelsen.

– Jeg nyter å ikke være så avhengig av alle treningsplanene. Før var det slik at jeg sto opp for en treningsøkt, sov midt på dagen og tok en ny økt igjen etterpå. Det var en veldig A4-rytme. Det er godt å slippe det og kunne ha et litt mer avslappet forhold til rytmen på dagen og hva jeg kan spise, sier han.

– Redd for å forfalle

Selv om han har lagt opp som toppidrettsutøver, jobber han for å holde formen ved like.

– Du er alltid redd for at kroppen din skal forfalle. Jeg har jo trent i mange år, så det er kjipt om jeg blir en tjukkas etter noen måneder, sier han.

– Men jeg er flittig på styrkerommet, så jeg prøver å holde denne skuta her vedlike før den treffer et isberg. Det har gått bra til nå, legger han til.

Realitydeltaker

Med Landskampen tar Northug steget inn i reality-TV-verdenen, men han kommer ikke til å si ja til alle tilbud.

– Hvis Skal vi danse hadde ringt, så hadde det blitt et nei, tror jeg. For det første er jeg forferdelig til å danse, og jeg hadde nok ikke passet inn der heller. Det er nok andre reality-program som hadde passet bedre, sier han.

– Jeg hadde nok passet best på Ex on The Beach, kanskje. Jeg kunne kommet inn der i uke fire med en positiv vibe. Det tror jeg kunne ha blitt et jævla show, sier Northug.

