Meglertopp slakter nye boligforslag: – I beste fall helt unødvendige

Han sier seg enig i at det blir et A- og B-lag i boligmarkedet, men er ikke sikker på at forskriften vil ramme på en negativ måte.

– Men vi skal huske på at en slik forskrift egentlig er til for å beskytte de som kjøper bolig, men egentlig ikke har råd til det. Så det er jo egentlig for å beskytte B-laget, ikke for å straffe dem, sier han.

Ingjerd Blekeli Spiten i DNB Foto: Gorm Kallestad

Uenighet

Nettopp på dette punktet er de to er uenige.

– Det er marginale tap på boliglån i dag, det ser vi av våre egne tall. Nordmenn klarer å betale renten på boliglånet sitt. I tillegg til forskriften, er det slik at en hver som får lån er nødt til å tåle fem prosent renteøkning før de får innvilget boliglån, sier Blekeli Spiten og understreker:

– Vi mener at regelverket, slik det er i dag, definitivt er strengt nok.

Grytten medgir at norske banker nesten aldri i historien har tapt på boliglån, men mener dette må settes i en større kontekst.

– Men det skyldes i stor grad at det er slik i Norge at boligen holder du på uansett. Hvis du får dårlig råd holder du på boligen, og slutter å kjøpe andre varer og tjenester slik at det får en negativ effekt uansett, sier han.

Eiendomsmeglerforbundet

Også Norges Eiendomsmeglerforbund er kritiske til innstramminger i boliglånsforskriften, og mener dette kan få store konsekvenser for boligmarkedet.

– NEF mener at innretningen på dagens boliglånsforskrift har positiv effekt på markedet og virker dempende på gjelds- og prisveksten. Det er færre som får høye lån, men samtidig har flere fått muligheten til å kjøpe sin første bolig i et mer moderat marked, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en uttalelse.

NEF mener at boliglånsforskriften i Oslo favoriserer å kjøpe bolig for boformål, fremfor å bruke det som sekundærbolig.

– NEF foreslo strengere Oslo-regler fordi det var nødvendig for å bremse den ukontrollerte gjelds- og prisveksten i 2016, samtidig som man skjermet svakere regionale markeder, som blant annet Stavanger, mot unødvendige sterke innstramminger, sier Geving og fortsetter:

– I dag er Oslo-markedet mer balansert enn på lenge, men årsveksten på 3,8 prosent er sterkere enn landsgjennomsnittet og tilsier en videreføring av Oslo-reglene.

Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Mot omfattende endringer

Eiendom Norge støtter forslaget om en ny nasjonal fleksibilitetskvote, men mener det er uklokt å redusere den maksimale belåningsgraden.

– Vi frykter det i kombinasjon vil få en for sterk effekt i utviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en uttalelse.

Eiendom Norge mener dagens boliglånsforskrift har fungert godt.

– Dette, i kombinasjon med reguleringer av forbrukslån og gjeldsregisteret som implementeres og et høyere rentenivå, gjør at vi mener det ikke bør gjøres for omfattende endringer av boliglånsforskriften. Stabilitet er et poeng i seg selv i denne reguleringen, sier han.