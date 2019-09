Politiet i Sao Paulo har tiltalt kvinnen for svindel, utpressing og ærekrenkelse. Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Najila Trindade kom med anklagene om voldtekt mot Neymar i juni, og saken ble senere henlagt av politiet i slutten av juli grunnet manglende bevis.

Trindade beskyldte Paris Saint-Germain-spilleren for å ha voldtatt henne på et hotellrom i Paris i mai, noe Neymar benektet og fortalte at det seksuelle forholdet dem imellom skjedde med samtykke.

Mens saken var under etterforskning publiserte fotballstjernen et innlegg på Instagram der han beskrev anklagene som et forsøk på utpressing. Nå skal altså politiet ha kommet til samme konklusjon.

Politiet anklager også Trindades eksmann Estivens Alves for bedrageri.

Saken ble omtalt verden over og skapte sponsorproblemer for Neymar. Han uttalte også i innlegget på Instagram at anklagene var en tøff påkjenning for familien hans.

Trindades advokat skal ha uttalt til BBC at de var overrasket over siktelsen fra det brasilianske politiet, og at Trindades avviser beskyldningene som nå har kommet mot henne.