Helt siden 1994 har det vært anledning til å starte øvelseskjøring med personbil fra man har fylt 16 år – og har tatt såkalt trafikalt grunnkurs.

Mange benytter dermed sjansen til å skaffe seg bred erfaring bak rattet, før det blir tid for alvor – og oppkjøring.

Dette er da også svært viktig for trafikksikkerheten.

Men hvor mye øvelseskjører egentlig hver enkelt og når gjøres det?

Akkurat det vet forsikringsselskapet If mye om. De har nemlig utviklet en mobilapp hvor brukerne kan øve på teoriprøver gratis – og dessuten måle nøyaktig hvor langt de øvelseskjører.

Blir ferdig med 2.000 kilometer

– Lappen-appen teller antallet kjørte kilometer gjennom GPS-en i mobiltelefonen. Dataene brukes ikke til noe annet enn å holde styr på opparbeidet kjørelengde og mulighet til å komme seg opp på neste nivå i appen. Har du gjennomført 2.000 kilometer, får du fordeler på bilforsikring. På litt over ett år har 25.000 lastet ned og brukt appen, forteller Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Statens vegvesen anbefaler å øvelseskjøre i en og en halv time hver uke i to år – for å bli en best mulig sjåfør. Dette er en anbefaling If også stiller seg bak.

– Vi ser av våre tall at en veldig stor andel som bruker Lappen-appen er ferdig med 2.000 kilometer før de fyller 18 år. Å være på veien med enten «Skole» eller rød L bakpå bilen, gir deg verdifull erfaring. Et godt samspill mellom trafikklærer og det du gjør av øvrig øvelseskjøring er avgjørende for å være godt forberedt på å kjøre opp. Å kombinere øvelseskjøring med andre nødvendige turer med bilen er smart, sier Clementz.

Slipper til i ferien

Ut fra dataene på appen, ser også If klare tendenser på når øvelseskjøringen gjøres. Ukens desidert mest populære dag å øvelseskjøre på, er søndag. Til og med midt på sommeren. Lørdag kommer på andreplass. Når det er skole- og arbeidsdager, er onsdag ettermiddag og kveld et mye brukt tidspunkt å øvelseskjøre på, viser statistikken fra Lappen.

Her ser If også en annen tydelig trend:

– Ja, når det er ferietid, slipper foreldre rattet og lar ungdommer som ikke har tatt lappen, kjøre bilen. Det er bra. Det er viktig at unge får slippe til og samle kilometere under veiledning av voksne, erfarne førere. I juli og august er det langt flere som øvelseskjører enn ellers i året. Andre topper er ved juletider og i påsken.

Tilstrekkelig mengde med øvelseskjøring er viktig for å bli en best mulig sjåfør. Foto: Scanpix

By og land – hand i hand

– Å samle mange kilometere er imidlertid ikke nok. Når du øvelseskjører, er det viktig å få mengdetrening og kjøre i forskjellige trafikkmiljøer. Å bare kjøre rett fram, mil etter mil, gir deg godt med trening, men du må øve andre steder også. By og land går hand i hand, sier Clementz.

If anbefaler at man får til en god kombinasjon mellom øvelseskjøring og kjøretimer på trafikkskole:

– Ja, øvelseskjøring med foreldre eller noen andre erfarne sjåfører er viktig for mengdetreningen, men det er avgjørende med løpende opplæring og korrigeringer av profesjonelle lærere på trafikkskolen også. I tillegg er det best å starte tidligst mulig med både øvelseskjøring og kjøretimer, sier Clementz.

Flere skader og uhell?

If tilbyr flere "gulrøtter" for de som bruker appen deres. Kunder som har øvelseskjørt 2.000 kilometer med Lappen får forhøyet startbonus på hele 60 prosent på sin egen bilforsikring. 2.000 kilometer med Lappen gjør også at man kan låne biler fra hvem som helst forsikret i If, uten at de trenger å betale for «ung bruker». Dessuten ligger det rabatt på kjøreopplæring inne i pakken.

– Er det mange skader og uhell ved øvelseskjøring?

– Selv om det oppstår skader også under øvelseskjøring, er det ikke noe som er mer utbredt enn ellers. Ved en skade er det veileder som formelt er sjåfør av bilen. Med en trygg veileder får du på en måte en los ved siden av deg, som blant annet kan få deg til å tenke på farlige situasjoner lenge før de oppstår, avslutter Sigmund Clementz.

