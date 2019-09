Soliz ble dømt til døden for drapet på en 61 år gammel kvinne under et innbrudd nord i Texas i 2010. I løpet av en periode på åtte dager skal han ha begått flere tyverier og også et drap til.

Ifølge NBC er Soliz den femtende til å bli henrettet i USA så langt i 2019. Henrettelsen er den sjette i Texas i 2019, der det er planlagt ni til før året er omme.

Soliz' advokater har flere ganger forsøkt å anke avgjørelsen om å henrette 37-åringen, men alle har blitt avvist. Advokatene forsøkte helt til det siste å få omgjort avgjørelsen, men så sent som mandag ble en anke avvist.

– Jeg har representert herr Soliz i mange år. Jeg har brukt alle lovlige verktøy for å unngå henrettelsen, sa en av advokatene, Seth Kretzer, i en uttalelse.

Advokatene mente Soliz led av en hjerneskade han fikk da moren drakk alkohol under svangerskapet. Dette skal ha ført til lærevansker og en IQ på 75, noe som gjør at han var på grensen til å bli ansett for å være tilbakestående.

Likevel ble ikke anken tatt til følge, og natt til onsdag kom altså bekreftelsen på at Soliz hadde fått dødssprøyta.