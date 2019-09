Brannmannskaper kjemper mot over 100 skogbranner i Australia

KAMP: Brannmannskaper i Australia kjemper mot en skogbrann i byen Drake i staten New South Wales i Australia. Foto: Jason O'Brien/Reuters

Brannmannskaper kjemper mot over 100 skogbranner spredt over to stater øst i Australia. Det har aldri før blitt registrert så mange branner samtidig, så tidlig på våren.