England - Kosovo 5-3

Jadon Sancho scoret sine første mål for det engelske landslaget da han satte inn 4-1 og 5-1 i 5-3-seieren over Kosovo på St. Mary's.

– Det er en av Pep Guardiolas største tabber ikke å ta vare på det talentet Jadon Sancho er. Manchester City kunne spilt med to tredjedeler av den fronttrioen med Sancho på den ene siden og Sterling på den andre, men han forsvant for skillemynt til Dortmund. Her har han til tider herjet, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Da Sancho og Manchester City ikke kom til enighet om en kontrakt, ble vingen solgt til Dortmund for nærmere 90 millioner kroner. Sancho ble umiddelbart en del av førstelaget, og det tok ikke mange kampene før han var en av de største stjernene i Bundesliga.

Sjokkstart av Berisha og Kosovo

Sancho spilte sin åttende kamp mot Kosovo, som sjokkåpnet i Southampton da egersunderen Valon Berisha satte inn 1-0 før minuttet var spilt etter at Vedat Muriqi hadde rappet en fryktelig tversoverpasning av Michael Keane.

Kosovo-ledelsen varte i bare sju minutter. Michael Keane tok revansj da han headet et hjørnespark ned til Raheem Sterling, som styrte inn 1-1 med hodet.

I det 19. spilleminutt var kampen snudd da Sterling fant Harry Kane, som satte fart og fra skrått hold banket inn 2-1-målet for England. Tjue minutter senere satte Sancho fart ned på høyresiden og slo ballen inn foran mål, der Mërgim Vojvoda på meget klønete vis satte ballen i eget mål fra kloss hold.

I minuttene like før pause var det Sanchos tur til å score. Først sendte han fint inn 4-1 med et velplassert skudd fra høyre, før han fikk en enkel jobb med å pirke inn 5-1-målet etter et strålende forarbeid av Raheem Sterling.

Nytt Berisha-mål

Få minutter inn i andre omgang tente Valon Berisha et lite håp med sitt andre mål for kvelden. Den tidligere Viking- og RB Salzburg-spilleren dro fint av Jordan Henderson og plasserte ballen i krysset bak Jordan Pickford.

To minutter etter pause laget Harry Maguire et klønete straffespark som Vedat Muriqi satte i mål til 3-5 for Kosovo.

Det ble imidlertid aldri særlig spennende på St. Mary's, for England var nærmere kveldens niende mål. Ross Barkley fikk straffespark, som Harry Kane fikk reddet av Arijanet Muric, mens Sterling hadde et stolpetreff.

England topper EM-kvalifiseringsgruppen med full pott etter fire kamper, mens Kosovo er nummer tre med ett poeng opp til Tsjakkia, som vant 3-0 over Montenegro tirsdag kveld.