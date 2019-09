Tabelltipset: Spår tøff sesong for ett av disse lagene

De kan mønstre to offensive løperrekker det lukter svidd av. Men skal det bli nok et trofé til Frisk, er de avhengige av at de to andre løperrekkene gjør samme jobb som i sluttspillet. Da stolte Jan André Aasland og Vidar Wold på bredden i laget, matchet fire rekker jevnt og fikk godt betalt. Laget hadde ikke vunnet NM uten en Nicklas Dahlberg i storslag.

Svensken virker å være i god form basert på det han har levert i CHL, men backkorpset ser litt sårbare ut i øyeblikket og mangler en erstatter for kreative McMonagle. Selv med en forsterkning tror vi den regjerende norgesmesteren ender serien med sølv.

3. Stavanger Oilers

Utvilsomt et spennende lag med et skyhøyt toppnivå, og optimismen er nok stor i Stavanger foran sesongen – med god grunn.

Denne troppen minner mer om en Stavanger Oilers-tropp ála Petter Thoresen, men spørsmålet er om det er for enkelt å hente tilbake gamle helter. Laget har mye fysikk i Mauldin, Forsberg, Kristiansen og Talge, og kommer til å være vonde å møte.

Dan Kissel, en matchvinner av de sjeldne, vil lede an offensivt sammen med Trettenes, Morley og Brassart, for ikke å nevne Ludvig Hoff som vi gleder oss til å se i Get-ligaen. Klarer han å leve opp til forventningene? Henrik Holm er pålitelig mellom stengene, men vil kanskje savne et defensivt bunnsolid backpar foran seg. Det blir utvilsomt spennende å følge denne sesongens utgave av Oilers, men vi tror ikke Todd Bjorkstrand vil klare å få maksimalt ut av laget og at det blir tredjeplass på laget fra oljebyen.

4. Vålerenga

Ekspertene tror Vålerenga kommer til å merke savnet av Rasmus Ahlholm denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Vålerenga ser nok en gang veldig, veldig solide ut defensivt. De har hentet inn Magnus Brekke Henriksen og Joacim Sundelius, to av ligaens beste defensive løpere, i tillegg til at de allerede har Oppøyen, Gunnarsson, Lindström og Røymark.

De to sistnevnte blir også lagets viktigste offensive bidragsytere, men laget kommer til å slite med å levere like godt offensivt uten Ahlholm og Espeland, som til sammen produserte 142 målpoeng i serien sist sesong.

Dét ansvaret hviler på skuldrene til Linus Rotbakken, Daniel Sørvik og Thomas Olsen. Laget har mye erfaring, er gode til å spille på egne premisser og kommer til å bli vanskelig å slå i alle kamper. Trenerduoen får vanligvis mye ut av laget. Søberg er alltid pålitelig, men vi tror Vålerenga går en tøffere sesong i møte og havner utenfor pallen.

5. Lillehammer

Det har vært nok en krevende sommer for Lillehammer, som måtte erstatte fire av fem offensive importer. Som forsterkninger har de hentet tilbake Stephan Vigier, svenske Julius Persson, samt Petter Grønstad, Håkon Imset Stormli og Martin Gran.

Skal Lillehammer melde seg på i toppen må den norske stammen, med mange unge spillere, ta nye steg og bidra mer offensivt. Med et identisk forsvarskorps og en solid keeperduo bestående av Bengstberg og Hanneborg, tror vi Lillehammer vil bli vanskelig å slå, men ikke gode nok til å havne topp fire.

Laget har, som mange andre, fortsatt plass til en import, men med et økonomisk etterslep fra 2018 virker det ikke som at klubben kan, eller burde, styrke troppen ytterligere i løpet av sesongen. Sammenlignet med topplagene ser Lillehammer-troppen noe tynnere ut, og derfor tror vi mannskapet til Pär Torstensson ender på femteplass.

6. Sparta

Sparta er aldri lett å møte, men det lukter ikke svidd av denne troppen. Niklas Roest er lagets åpenbare leder, men selv om han fortsatt er aktuell for landslaget, virker det som at pilen begynner å peke nedover for veteranen.

Sparta satser fortsatt ungt og har mange lokale gutter med mye erfaring allerede, og har hentet inn fire svenske forsterkninger – to defensive og to offensive – samt hurtigtoget Martin Ellingsen fra Lillehammer. Likevel savner vi litt X-faktor i dette Sparta-laget, og det blir spennende å se hvordan Jens Kristian Lillegrend takler rollen som lagets førstekeeper.

De ruster opp for fremtiden i Sarpsborg, men Sjur Robert Nilsen og Anders Gjøse må fortsatt smøre seg med litt tålmodighet. Takket være en bedre norsk stamme, tror vi likevel de ender over Stjernen.

7. Stjernen

Stjernen går en spennende sesong i møte med mye nytt: Ny klubbledelse, friske midler, nytt trenerteam og mange nye spillere. Med en god start og større støtte fra lokalbefolkningen, kan de få en etterlengtet opptur.

Optimismen i Fredrikstad skyldes signeringene av den nordamerikanske kvintetten O’Brien, Christopher, Farrell, Ciampini og Hackett. Sistnevnte har et høyt toppnivå, men har slitt med en gammel kneskade i sesongoppkjøringen. Uten ham i form, vil dette Stjernen-laget se helt annerledes ut.

Troppen har en svakere norsk stamme enn Sparta, men mer X-faktor og kanskje høyere toppnivå. Vi tror likevel de blir for sårbare til å klatre forbi rivalen fra Østfold denne sesongen. På grunn av økonomisk rot starter laget med tre minuspoeng, noe som fort kan avgjøre om de ender på syvendeplass eller ikke denne sesongen.

8. Manglerud Star

Man vet som regel hva man får av Manglerud Star, men de gulgrønne er likevel alltid vanskelig å hamle opp med. Mye skøytegåing og hardt arbeid er kjennetegnet til mannskapet til Dave Livingston og Ove Sundelius, som alltid virker å få litt mer enn maksimalt ut av mannskapet de har til rådighet.

Gustaf Berling og Ludvig Steenberg er lagets nye offensive importer, i tillegg til Marcus Ekberg, Marius Carho Hansen og publikumsfavoritten Kjetil Martinsen. Defensivt har de fått inn Håkon Nilsen, som i forrige sesong spilte i OHL og ECHL i Canada, og Ole Morten Furseth og Oscar Fröberg er lagets nye keeperduo.

Det har med andre ord vært store utskiftninger i Oslo-klubben denne sommeren, men sammenlignet med de andre lagene tror vi troppen er svekket og at serien ender med åttendelass. På grunn av økonomisk trøbbel starter laget med -3 poeng denne sesongen.

9. Narvik

Så var det endelig Nord-Norge sin tur! Et kjærkomment tilskudd til ligaen, men hverdagen i Get-ligaen vil bli en helt annen for laget som har snust på opprykk i flere år. De har hentet inn noen spennende forsterkninger i Connor Hurley og Wade Murphy, som i selskap med Arttu Niskakangas kan utgjøre en meget spennende rekke.

I tillegg har de hentet Tim-Robin Johnsgård fra Sparta, som gir laget litt etterlengtet bredde. Det store spørsmålstegnet et hvor gode de er defensivt. Bakerst har de Joona Partanen, som kan være glitrende, men han kommer til å få det meget travelt. Og det blir spennende å se hvordan Henry Acres takler jobben som hovedtrener, etter at godt likte Niko Eronen ikke ble enig med klubben om ny kontrakt.

Men med et entusiastisk hjemmepublikum, og litt X-faktor, tror vi hjemmebanefordelen til Narvik er såpass stor at de vil plukke flere poeng enn Grüner.

10. Grüner

Grüner entrer Get-ligaen uten noe å tape, og må stole på kollektivet i deres første sesong på øverste nivå siden 1977. Klubben har hentet inn mye nytt, men har ikke mye erfaring fra øverste nivå i Norge.

Likevel ser de bedre ut defensivt. Med Jesper Ekeberg mellom stengene er de kapable til å stjele poeng fra flere på en god dag. På løpersiden har de hentet Rolf Thomas Aastad på permanent basis, Fredrik Hagberg Jørgensen, Tobias Skuterud, slovakiske Kristian Kucera, Ole Daniel Setsaas og Robin Olsen Syversen.

Troppen skal være godt fysisk forberedt til sesongstart, men mangler de offensive kreftene til å unngå at det ender med sisteplass.

Slik sendes Get-ligaen på TV 2s kanaler

PS! Denne høsten kles TV 2-podkasten «Hockeyprat» i ny drakt. Jonas Bariås vil få med seg Erik Follestad og Bjørn Erevik som faste makkere. Første episode er imidlertid en tabelltips-spesial med Bariås, Dima Smirnov, Erevik og Martin Laumann Ylven. Den episoden kan du lytte til her: