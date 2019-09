Ny iPhone avduket

Det var knyttet mye spenning til hva Apple ville ha på lur når lanseringen ble sparket i gang klokken 19:00 norsk tid tirsdag.

Tidligere har det kommet lekkasjer i forkant av lanseringene men denne gangen har Apple klart å holde kortene sine meget tett til brystet. Men spekuleringen rundt hva som vil komme har ikke uteblitt av den grunn.

Det var en salig blanding av nye produkter som Apple avduket for verden. Flere av dem kom også noe uventet, og hadde ikke blitt spådd på forhånd.

iPhone

Først ut var Apple sin billigste mobil iPhone 11. De har blitt skjenket med to kameralinser, som vi har sett på Apple sin iPhone Xs og iPhone Xs Max tidligere.

Nytt på iPhone 11 er at den kan ta opp video i 4K og med 60 bilder per sekund.

Den skal også ha en ny kamerafunksjon som skal bedre bildekvaliteten på bilder som er tatt i mørket. Selfiekameraet har også fått en oppgradering. En breddemodus skal gjøre at du nå kan få med flere på dine selfies.

Lanseringen av iPhone 11 Pro fikk jubelen til å stå i taket på lanseringsfesten. Dette er den første Pro-telefonen Apple har laget.

^ LANSERING: Apple presenterte en hel rekke nye produkter tirsdag under sin lansering. Foto: NTB scanpix

Det mest iøynefallende med Apple sitt nye mobil-flaggskip er at den har tre kameralinser.

Det nye, avanserte kamerasystemet skal stifte sammen bildene som de ulike kameraene tar. De tre ulike kameraene har forskjellige funksjoner. Det ene kameraet har telefotofunksjon, det andre har en vidvinkelfunksjon, og det siste har en portrettfunksjon.

«Deep fusion» er en ny funksjon som tar ni bilder av ulikt slag og setter det sammen til ett bilde.

Den kommer i to ulike størrelser. 5.8 tommer og 6.5 tommer. Den skal også ha et nytt og forbedret batteri, som gjør at telefonen er 15 prosent mer energieffektiv.

Prisene på de nye mobilmodellene faller faktisk noe fra i fjor, men de er fortsatt stive. Iphone 11 Pro vil koste 999 amerikanske doller og iPhone 11 Pro Max vil koste 1099 amerikanske dollar. Dette er altså de amerikanske prisene, mens de norske prisene må vi vente litt til på å få vite hva er.

Og en etterlengtet nyhet som også ble lansert i sammenheng med iPhone Pro var deres nye hurtiglader.

Spilltjeneste

SPILL: Her viser Apple-sjef Tim Cook frem Apple's nye spilltjeneste Apple Arcade. Foto: Josh Edelson / NTB scanpix

Det første som Apple-sjef Tim Cook avduket var deres nye spilltjeneste Apple Arcade.

Apple sin egen spilltjeneste som skal gjøre spill tilgjengelig på alle Apple sine skjermer.

Apple Arcade vil ha flere eksklusive spill, som er produsert av blant annet Konami og Kapcom. Av disse ble tre ulike spill vist fram på Apple sin lanseringsfest.