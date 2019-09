Foreløpig er det kun ett av bildene som har lekket til pressen, og den yngste søsteren til Kim Kardashian deler selv det lettkledde bildet på sin Instagram-profil, tirsdag kveld.

Ifølge Playboy er Kylie Jenner og kjæresten Travis Scott med i magasinets september-utgave.

Det er Jenner som skal pryde forsiden av magasinet.

Dette er imidlertid ikke første gang noen i Kardashian/Jenner-familien stiller opp for det anerkjente magasinet.

I 2007 var det nemlig storesøster Kim Kardashian som prydet forsiden.

Kylie Jenner har tjent seg svært rik på sitt eget sminkemerke, og i mars skrev Forbes at 22-åringen var verdt over én milliard dollar. Hun ble dermed den yngste milliarden noensinne, og tok over tronen fra Facebook-gründer Mark Zuckerberg.

Kylie Jenner og Travis Scott har datteren Stormi Webster sammen. Hun er 19 måneder gammel.