I lavpriskjedens butikker selges det nå to krabbeskjell til 39 kroner pakken. Ved første øyekast ser skjellene naturlig ut, men i virkeligheten er de laget av plast.

– Det første jeg tenkte var at «dette kan ikke være riktig», sier Lene Wikander (51).

Hun kom over kampanjen til Rema 1000 på Facebook og fikk bakoversveis.

– De har lansert en kampanje for pillet krabbe i et plastskjell, liggende på et plastunderlag, som er pakket inn i plastemballasje. Hva i hule heite er det Rema 1000 driver med? spør Wikander.

Lene Wikander jobber som journalist og blogger på Tarapi. Der publiserte hun mandag et innlegg på Facebook om produktet hvor hun ber kjeden om å skjerpe seg.

– På den ene siden reklamerer Rema 1000 for at de er miljøbevisste og kjemper for å redusere avfall. På den andre lanserer de en kampanje for et produkt som er det mest plastbefengte jeg har sett. Det klinger svært hult, sier hun.

– Et hån

Lene Wikander har vokst opp i Grimstad, som hun omtaler som «taskekrabbens høyborg».

– At man kan ta et så lekkert, norsk produkt, som kommer ferdig i sin egen innpakning, for så kaste det naturlige og lage en kopi i plast? Det er hodeløs produktutvikling, sier hun.

Wikander viser til at plasten er i ferd med å bli et av våres største miljøproblemer.

– Alle vet at vi må kutte ned på totalforbruket av plast. Det lar seg ikke gjøre på én dag, men vi kommer hvert fall ingen vei om ikke de store kjedene begynner å ta problematikken på alvor, sier hun.

Innlegget Wikander delte på Facebook har satt sinnet i kok hos mange. Tirsdag kveld har innlegget blitt delt nesten 700 ganger og har fått 2000 likes.

– Helt utrolig, sier en person i kommentarfeltet.

– Snakk om å rygge inn i fremtiden, skriver en annen.

– Ved å lansere et sånt produkt må de tro at vi har grå stær og solbriller når vi handler i butikken. Det er et hån mot forbrukerne, mener Wikander.

PLAST: Krabbeskjellene på Rema 1000 er svært naturtro, men er i virkeligheten laget av plast. Skjermdump: Facebook

Skivebom

Rema 1000 sier til TV 2 at de har bommet på emballasjen.

– Her har vi bommet på emballasjen, og vi snakker med leverandøren for å finne en bedre løsning, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum i Rema 1000.

Fossum forklarer at det har vært en utfordring å finne alternativer til produkter som taskekrabbe i porsjonsstørrelse.

– Den minste størrelsen på krabber man kan fange i Norge utgjør mer enn én porsjon, og vi har et ønske om å redusere matsvinn blant annet ved å tilby kundene mer porsjonspakket mat. Når det er sagt vil vi absolutt ikke ha emballasjeløsninger som bidrar til unødig bruk av plast, så vi jobber med denne saken, sier Fossum.