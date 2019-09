Det slo ned som en liten bombe i Sveits da Xherdan Shaqiri takket nei til å være med landslaget i EM-kvalifiseringskampene mot Irland og Gibraltar tidligere denne måneden.

Den offisielle forklaringen var at Shaqiri, som står med fem minutter for Liverpool i Premier League denne sesongen, heller skulle konsentrere seg om klubblaget.

– Shaqiris avslag er latterlig. Liverpool består nesten kun av landslagsspillere, og så skal ikke han kunne få dra fordi de spiller en kamp om to uker? For noe tull, skriver den tidligere sveitsiske landslagsspilleren Kubilay Türkyilmaz i sin spalte hos Blick.

Selv om han ikke var med mot Irland og Gibraltar, har det meste likevel handlet om Shaqiri i Sveits de siste ti dagene.

Fornærmet av kapteinsvalg

Ifølge Blick har Shaqiri lenge hatt et dårlig forhold til landslagssjef Vladimir Petkovic. Konflikten skal ha startet allerede i forkant av EM-sluttspillet i 2016 da Stephan Lichtsteiner ble utnevnt til ny kaptein etter Gökhan Inler.

Valon Behrami ble visekaptein, mens Granit Xhaka var det tredje navnet på listen. Shaqiri skal ha blitt forbannet på at en yngre spiller i form av i Granit Xhaka ble valgt foran ham.

Liverpool-stjernen skal ikke føle seg verdsatt på samme måte som han gjorde under forrige landslagssjef, Ottmar Hitzfeld.

I 2016 innrømmet også Shaqiri at det ville være fristende å bli kaptein for fødelandet Kosovo, men den offensive midtbanespilleren endte opp med å låse seg til Sveits.

Granit Xhaka uttalte etter 1-1 mot Irland at han er åpen for å gi fra seg kapteinsbindet. Arsenal-spilleren mener bindet ikke betyr noe for ham.

– Om det er kapteinsbindet som virkelig er problemet, kan vi sette oss ned. Vi er voksne nok til å snakke sammen, sier Xhaka, som var lagets kaptein i kampene mot Irland og Gibraltar.

Forbundstopp skal møte Shaqiri

Landslagssjef Vladimir Petkovic uttalte i forbindelse med kampen mot Irland at forholdet til Shaqiri er greit, at det kunne vært bedre, men han prøvde å tone ned konflikten før de viktige kvalifiseringskampene den siste uken.

Nå kommer imidlertid Det sveitsiske fotballforbundet til å ta grep, for direktør Pierluigi Tami bekrefter at han reiser til England for å møte Xherdan Shaqiri.

– Vi vil sette oss ned, gi ham vår støtte og finne ut av hva som plager ham. Vi har et problem å løse, og det er noe som skjer i alle lag, men vi kan ikke tro at det går over av seg selv, sier han til Schweizerische Depeschenagentur.

Sveits har kommet fint fra kvalifiseringskampene uten Shaqiri. Etter å ha spilt 1-1 borte mot gruppeleder Irland ble Gibraltar knust 4-0. Med én kamp til gode har Sveits kun ett poeng opp til andreplasserte Danmark, som er motstander borte 12. oktober, før Irland kommer til Sveits tre dager senere.

Så gjenstår det å se om Shaqiri, som står med 80 landskamper og 22 mål for Sveits, er en del av troppen til skjebnekampene neste måned.