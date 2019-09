Veterinærinstituttet skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de nå kan utelukke noen av de undersøkelsessporene de har søkt etter.

– Utifra sykdomshistorie og patologiske funn er det ikke sannsynlig at det er algeforgiftning. Det er heller ikke noen som tyder på flåttbårne sykdommer. Laboratoriesvar i dag gjør at vi også kan utelukke at dette er sykdommer som miltbrann og harepest, stå det i pressemeldingen.

Totalt har 26 hunder dødd av den mystiske hundesykdommen.



I meldingen fra instituttet står det at dagens undersøkelser støtter søndagens vurdering om at det ikke er en forbindelse mellom den pågående utbruddsundersøkelsen av entrohermoragisk E.coli (EHEC) på mennesker og denne hundesykdommen.

Det kommer også frem at hunden fra Sogn og Fjordane som ble undersøkt i dag viser de samme tegnene som de andre tilfellene, nemlig blodig tarmbetennelse. Det samme gjelder de to hundene som ble undersøkt mandag.

