«Barcelona har flere steiner å snu enn de aller fleste»

Overgangen som ville ha sendt Neymar Jr tilbake til Barcelona, i likhet med Monty Pythons papegøye, “is no more”.

Den har "ceased to be", “shuffled off its mortal coil", "joined the choir invisible", "run down the curtain", "kicked the bucket". Det er en eks-overgang.

Eller er den det? Eller har den, som Michael Palins Norwegian Blue, bare tatt seg en liten hvil? Vil overgangen få nytt liv i en ikke altfor fjern fremtid?

Det vil tiden vise, men muligheten er fortsatt der. Jeg skal forklare hvorfor.

Mye avhenger av Barcelonas kompliserte og komplekse økonomiske situasjon, men også reglene som gjelder for overgangssystemet i den franske ligaen.

I Frankrike har ikke spillerne utkjøpsklausuler. Utkjøpsklausuler betyr i praksis at enhver spiller, uansett hvor verdifull han er, alltid er til salgs så lenge noen er villig til å betale utkjøpsklausulen.

Men neste år vil Neymar ha tilbrakt tre sesonger i PSG, og ifølge FIFA-regelverket kan han da kjøpe seg ut av kontrakten sin etter at et beløp har blitt fastsatt av en uavhengig komité.

BLOGGER FOR TV 2: Guillem Balague Foto: TV 2

Da, og kun da, vil vi sannsynligvis få svaret på to spørsmål:

Hvor sterkt ønsker Barcelona egentlig å kjøpe Neymar, og hvor opptatt er PSG av å holde ham i Frankrike? Dette har vi ikke kunnet fastslå med noen som helst sikkerhet i løpet av måneder med utestemme, posering, og forhandlinger med krav og motkrav. Barcelona tror at PSG ikke ønsket å selge. PSG tror at Barcelona ikke hadde råd til å kjøpe ham.

Når det gjelder Barcelonas økonomi er den beviset på at man i dårlige tider av og til må snu absolutt alle steiner. Selvfølgelig er noen steiner større enn andre, og i fotballens verden har Barcelona flere steiner å snu enn de aller fleste.

Og her finner vi både gode og dårlige nyheter for Barcelona. Summen av disse vil sannsynligvis ende opp med å langt på vei avgjøre om Neymar noensinne vender tilbake til Camp Nou.

Her må jeg rette en takk til Kieron O’Connor (@Swissramble på Twitter) for hans ekstremt opplysende analyse av mysteriene knyttet til Barcelonas økonomi. La oss først se på de dårlige nyhetene.

Barcelona har enorme lønnsutgifter. I regnskapet for 2017/18 kommer det fram at lønnsutgiftene ligger på snaut en halv milliard euro. Det er høyest i Europa med god margin, og tilsvarer rundt 70 % av omsetningen.

De har også gjeld (noen beregner den til 600 millioner euro, noe som gjør det vanskelig å finansiere store prosjekter, men ikke påvirker den daglige driften av klubben. Mer om dette senere). Denne gjelden vokser på grunn av nye lån for å kunne kjøpe Antoine Griezmann. Her er det snakk om et seks måneders lån uten sikkerhet på 35 millioner euro, samt gjeld på 85 millioner som dekkes av en tredjepart mot et gebyr.