Skei Grande skråsikker på at hun blir gjenvalgt: – Ingen har utfordret meg

– Så langt er vi ikke kommet. Vi har snakket om hvordan vi skal legge opp prosessen, også har vi snakket om noen scenarier.

I sommer kunne Dagens Næringsliv fortelle at Thorbjørnsen på et internt møte skal ha sagt at det letteste ville være om Skei Grande gikk av etter valget.

Melby og Rotevatn

Stortingspolitiker Guri Melby og statssekretær Sveinung Rotevatn nevnes som mulige arvtakere etter Grande. På vei inn i sentralstyret ville ikke Melby kommentere om dagens ledelse er den rette.

– Er dagens ledelse den rette?

– Diskusjonen om ledelse er en diskusjon vi skal ta på landsmøtet til våren. Vi har en valgkomité allerede og vi stoler på at dem gjør en god jobb, slik at vi får den rette ledelsen, sier hun.

– Mener du dagens ledertrio er den rette?

– Det har jeg ikke lyst å mene noen ting om, jeg.

Abid Raja har ikke hatt anledning til å la seg intervjue i dag, men la ut dette innlegget på Facebook om hvor populær han er: