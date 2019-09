Det melder Stavanger Aftenblad.

Høyre har hatt ordføreren i hele 24 år, men etter mandagens valg ble det altså et maktskifte.

Det er fortsatt usikkert hvilket parti som får ordføreren, men Ap er det klart største partiet i det nye flertallet, og Aftenbladet skriver at det derfor er mest sannsynlig at Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun (33) blir ny ordfører i Stavanger.

Dersom Nordtun blir ny ordfører vil hun bli den yngste ordføreren i Stavanger på 127 år.

33-åringens far var ordfører i Stavanger fra 1990 til 1993, da han ble valgt inn på Stortinget.

AVTALE: Her viser de seks partiene frem den skriftlig avtalen. Foto: TV 2

På en pressekonferanse i Byparken i Stavanger viste de seks partiene frem en skriftlig avtale som de hadde signert.

– Vi har i dag vært flere timer i samtaler, hvor vi har blitt enig om å forhandle frem en politisk plattform. Vi tar sikte på å begynne et samarbeid, og velge en ordfører og ledere for de ulike kommunestyreutvalgene, sa Kari Nessa Nordtun.

– Hva betyr det for deg at dere har kommet frem til denne avtalen?

– Dette er et sterkt signal om at vi har hatt gode samtaler, og at vi skal klare å bli enige om viktige politiske punkter for byen vår de neste fire årene, sier Nessa Nordtun.

Hun opplyser videre at de ikke har bestemt seg for en ordfører enda, og påpeker at alle de seks partiene er kandidater for å få ordføreren.

Partiene sier de er forberedt på at det kan oppstå politiske spenninger, men at de har et godt utgangspunkt etter tirsdagens samtaler.

Saken oppdateres!