Det har vært alt annet enn en optimal forsesong for det svenske landslaget.

I vår takket landslagssjefen Rikard Grip, som hadde hatt ansvaret i nesten ti år, for seg. Han ble erstattet av Jonas Peterson.

Så, drøyt fire måneder senere, var også Peterson ferdig.

Årsaken var uenigheter med Det svenske skiforbundet.

– Det er ulike syn på hvordan vi skal utvikle det her som har gjort at vi er kommet frem til at dette er den beste løsningen. Det føles trist, sa den avtroppende landslagssjefen til SVT.

– Sjokkert

Skipresident Ola Strömberg gikk ut med samme forklaring. Nå, drøyt to uker senere, tar en av Sveriges største stjerner bladet fra munnen etter trenerkaoset.

– Jeg ble sjokkert da Jonas ikke fikk tillit til å fortsette som landslagssjef, for han er virkelig en leder som jobber for oss løpere og som vi hadde stor tillit til, sier Charlotte Kalla til svenske Expressen.

32-åringen, som har vunnet to individuelle OL-gull, beskriver Peterson som en leder som satte seg selv foran laget.

– Han var virkelig forberedt på utfordringene det innebærer å være landslagssjef. Han ville og kunne gjøre forandringer. Dessuten var han utrolig modig som ville det. Jeg synes det er beklagelig at Jonas ikke er med oss, for det var virkelig en stor energiboost å treffe ham i vår, forklarer Kalla.

– Pinlig

Petersons avgang ble kraftig kritisert i Sverige. Landslagets tidligere pressesjef, Torbjörn Nordvall, kalte det pinlig og ba den svenske skipresidenten om å skjerpe seg i en kronikk for Sweski.com.

Herrelandslagets Viktor Thorn var rask med å gi sin støtte til Peterson.

– Det er aldri bra. En organisasjon skal være klar i mai, ikke i august. Jeg sitter ikke i forbundets styre og kan ikke påvirke det så mye, men jeg synes det er dårlig ledelse av forbundet, sa Thorn til SVT.

Nå er det Karin Ersson og Lars Selin, som tidligere har vært utviklingsansvarlige, som skal få skikk på det svenske langrennslandslaget før verdenscupen starter i Ruka 29. november.