BMW er en av de produsentene som forsøker å titte inn i "glasskula" for å prøve å både se og forstå framtiden. Det er ikke bare enkelt.

Men en ting er sikkert. Det kommer ikke bare elbiler fra BMW framover, selv om de så klart skal være der også.

– Det er viktig å ha en åpen tilnærming og tilpasse seg de ulik markeder og behov, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW i Norge.

Vi møter ham på den store bilutstillingen i Frankfurt som går av stabelen akkurat nå.

Må satse bredt

Åpen tilnærming betyr at det må satses bredt. Det betyr også fortsatt bensin- og dieselmotorer. Det betyr videreutvikling av de ladbare hybridene. Men ikke til helt uante høyder.

– Nei, etterspør du en ladbar hybrid som går mer enn 10 mil, er det kanskje elbil du egentlig skal ha, mener Tegneby.

Hydrogen og brenselcelle kommer

Har understreker at hydrogen- og brenselecelle-teknologien slett ikke er død. Særlig i Asia er dette et stort satsningsområde, som BMW er en del av. Her har de et samarbeid med Toyota. Allerede nå finnes det prototyper med denne teknologien.

– De første bilene vil nok være her rundt 2022, tror Tegneby, som innrømmer at det også finnes noen utfordringer rundt fylle-infrastrukturen her.

