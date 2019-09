Den 25 år gamle mannen har hatt profilerte roller innen norsk film og TV. Ved siden av dette har han drevet med kriminalitet.

I juni ble han dømt til fengsel i fem år. Oslo tingrett fant det bevist at han prostituerte to kvinner han hadde et kjærlighetsforhold til.

Skuespilleren ble også dømt for grov vold mot eks-kjæresten sin og for en mindre alvorlig voldsepisode mot en fotballtrener.

Oslo tingrett mente i dommen fra juni at det i fremtiden kan bli aktuelt å dømme skuespilleren til forvaring dersom han pådrar seg nye voldssaker.

– På bakgrunn av det tingretten uttaler i dommen, mener vi at det er naturlig å undersøke dette med tanke på en mulig forvaringsstraff, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga.

Denne uken oppnevnte Oslo tingrett to sakkyndige som skal vurdere voldspotensialet til skuespilleren. Om de mener at han er farlig, kan det danne grunnlag for å kreve forvaring for 25-åringen.

Det er politiadvokat Anne Cathrine Aga som om noen uker skal motta rapporten fra de sakkyndige. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Mistenkt for tre voldshendelser

Rapporten de lager kan få stor betydning i en fremtidig rettssak.

25-åringen, som i mange år har drevet med kampsport, er tiltalt for å ha mishandlet en mann på sensommeren i fjor. Volden er fanget på film.

TV 2 har sett mobilvideoen som viser at skuespilleren med stor kraft slår og sparker offeret sitt som ender på gulvet. Hendelsen fant sted i 25-åringens leilighet på Oslos vestkant.

Ifølge politiadvokat Aga er skuespilleren mistenkt for tre nye voldsepisoder den siste tiden. Alle har funnet sted i fengsel. TV 2 vet at mannen har blitt flyttet mellom fengsler i Oslo, Halden og Eidsberg på grunn av dårlig oppførsel.

– Voldshendelsene er så hyppige og dels så graverende at de må tas i betrakning når retten skal vurdere straffereaksjon, sier Aga.

Flere alvorlige saker

Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, mener at 25-åringens historikk og handlinger ikke kvalifiserer til en forvaringsdom.

– Jeg mener at vilkårene for å idømme forvaring ikke er oppfylt i denne saken. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver han i en SMS til TV 2.

Skuespilleren forsvares av advokat Petter Bonde. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

I tillegg til de fire anklagede voldsepisodene som ennå ikke er ført for retten, er skuespilleren også siktet for å ha befatning med et tosifret antall kilo kokain. Det er ikke kjent når narkotikasaken er ferdig etterforsket.

Skuespilleren er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold og trusler. Han var også hovedmannen bak den såkalte «sexfelle-saken» der minst syv menn ble truet og presset for penger etter å ha blitt lokket med lovnader om sex med unge kvinner.

Det er ikke kjent når de sakkyndige er ferdige med sin observasjon av 25-åringen.