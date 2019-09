– I Bergen er ingenting bestemt før alt er bestemt, sier Harald Viktor Hove, Høyres byrådslederkandidat i Bergen, til TV 2.

Akkurat nå er fremdeles ting åpent.

Arbeiderpartiet ble halvert, og bompengepartiet seilte opp som byens tredje største parti.

Både høyre - og venstresiden har god tro på å få makt i byen.

– Jeg har en god magefølelse, sier Hove.

Seks partier

Høyre ble Bergens største parti, med 20,2 prosent. Like bak følger Arbeiderpartiet med 19,8 prosent.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ble byens tredje største parti, med 16,9 prosent av stemmene.

Dette gjør at det er flere scenarier for Bergen.

Venstre-partiene kan fortsatt beholde makten, dersom Ap, MDG, SV, V, Krf og Sp klarer å bli enige og samarbeide.

Men dersom dette ikke går, er det også en mulighet for at Krf og Sp kan gå over til høyresiden, og at de ved å samarbeide med Høyre, Frp, Bompengepartiet og Pensjonistpartiet, kan ta makten.

– Hos oss er det større rom for at sentrumspartiene skal få politisk gjennomslag og plass i et byrådssamarbeid. Så min plan har hele tiden vært å invitere dem til samtaler, sier Hove.

Skal i samtaler

Arbeiderpartiets Roger Valhammer, leder for Arbeiderpartiet i Bergen, mener det vil bli et bystyre i Bergen styrt av dem.

– Jeg har god tro på at vi seks partiene kan komme til enighet. Vi har snakket sammen før, nå og skal i samtaler, sier han til TV 2.

Et sentralt spørsmål i Bergen er hvorvidt bybanen skal legges over bryggen eller ikke. Dette er Ap og de flestes av deres samarbeidspartnere for - bortsett fra Senterpartiet.

– Hvordan skal dere løse det?

– Nå tar alle med seg det de ønsker inn i forhandlingene, også ser vi hva vi får til, sier Valhammer.

Tredje størst

Et element som har kastet om på Bergenspolitikken er det som endte opp som byens tredje største parti - Bompengepartiet.

Valhammer sier de er for langt til høyre til at det vil bli aktuelt for dem å samarbeide, men dersom det skulle bli et høyrevridd bystyre vil også bompengepartiet få mye innflytelse.

– Denne ekstra-skatten er ødeleggende for tusenvis av som betaler bompenger. Dette er en viktig sak, og vi har fått 11 representanter til bystyret, så vi har fått mye innflytelse nå uansett hvordan forhandlingene går, sier Trym Aafløy.

– Mye styr

På gata i Bergen er bergenserne noe avventende til utfallet av forhandlingene som kommer.

– Selv stemte jeg rødt. Jeg forstår at bompengesaken engasjerer, det rammer sosialt, men jeg er ikke så imponert over resten av partiprogrammet til Bompenge-gutta, sier Knut Andreas Knutsen.

Flere andre synes Bergens nye parti er forfriskende.

– Det blir mye mas fra de etablerte politikerne. Jeg synes det er fint at det er rom for et parti som Bompengepartiet også, sier en annen mann TV 2 snakket med på gata tirsdag.