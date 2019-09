– Hver gang jeg sa ha det til pappa, tenkte jeg: «Kommer du til å kjenne meg igjen neste gang?»

Følte skyld

I årene før Helge døde, slet Helene med å takle sykdommen. Hun forteller at familien gjorde så godt de kunne, men innrømmer at de også gjorde en del bommerter.

SKREV BOK: Etter farens bortgang bestemte Helene Sandvig seg for å skrive en bok for pårørende. Foto: Privat

Hun angrer på at de ikke snakket mer om sykdommen. At de burde fått han til legen før, slik at de hadde fått diagnosen mye tidligere. Hun forteller at han også hadde førerkortet mye lenger enn han trengte.

– Men det som var så vanskelig var at han aldri åpnet døra til samtalen. Jeg var redd for å såre stoltheten hans ved å snakke om det, sier hun.

– Hver gang jeg sa ha det tenkte jeg: «Kommer du til å kjenne meg igjen neste gang?». Men han gjorde det, helt til det siste.

Derfor bestemte Helene seg for å skrive boka «Et langsomt farvel», som kom ut i 2018.

– Jeg følte jeg skyldte pappa. Som journalist stod han opp for de svake, og jeg følte at jeg ikke klarte å gjøre det når han var syk. Så dette var en tilbakebetaling for alt han har vært for meg, sier hun og forteller at hun håper at boka kan bidra til at flere føler en trøst, og at de ikke er alene.