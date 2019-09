Den spanske storklubben Real Madrid ble gjennom hele sommeren koblet til Manchester Uniteds stjernespiller Paul Pogba.

Det ble også hevdet at den Real Madrid var villig til å strekke seg langt for å forsøke på kjøpe PSG-stjernen Neymar før overgangsvinduet stengte.

Pogba ble som kjent værende under Ole Gunnar Solskjærs ledelse på Old Trafford, mens Neymar måtte finne seg i å ta nok en sesong i PSG, selv om brasilianeren skal være misfornøyd med tingenes tilstand i Paris.

Real Madrids mektige president Florentino Pérez møtte denne uken klubbens styremedlemmer for å diskutere veien videre, rapporterer Marca.

MØTTE PRESSEN: Real Madrids president Florentino Perez. Foto: Franck Fife

– Aldri gjort det før

Etter Real Madrids skuffende prestasjoner forrige sesong, var det ventet at trener Zinedine Zidane ville bruke milliarder av kroner på spillerkjøp i løpet av sommeren. Inn kom blant annet Eden Hazard, Luka Jovic og Ferland Mendy, men verken Pogba eller Neymar endte som kjent opp på Bernabeu.

Nå forklarer Florentino Pérez hvorfor.

– Vi har aldri investert så mye penger på nye spillere, samtidig som vi allerede hadde en strålende tropp, sier han, ifølge Marca.

På spørsmål om hvorfor klubben ikke hentet Pogba, svarer klubbpresidenten at årsaken var ganske enkelt at Manchester United nektet å selge – uansett pris.

– Jobber hardt for å hente fantastiske spillere

Samtidig sier han at ryktene om at Real Madrid ville kjøpe Neymar var «medieskapt».

– Disse spekulasjonene kom fra media, og ikke fra klubben. Det var noe vi fulgte fra avstand, hevder han overfor Mundo Deportivo.

Pérez gjør det imidlertid klart at Real Madrid vil fortsette å jakte på nye spillere. Han vil ikke avvise at Real Madrid vil forsøke å hente Kylian Mbappé og Bruno Fernandes dersom muligheten dukker opp i nær fremtid.

– Vi jobber hardt med å hente fantastiske spillere til klubben vår, slår han fast.

– Suksessen vi opplevde tidligere førte til at vi mistet intensiteten vår. Vi må komme oss videre. Treneren og flere av spillerne som er her nå, gjorde oss til mestere. Det skal vi klare igjen. Forrige sesong var ikke god nok, og vi har reflektert over den kritikken vi har fått, mener Florentino Pérez.