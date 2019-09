Nå er mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Sittende i en bil på Torshov i Oslo ble han søndag ettermiddag pågrepet med fem brukerdoser cannabis – drøyt 20 gram totalt.

Hasjen lå fordelt i ulike lynlåsposer, som politiet har sett at narkotikaselgere ofte bruker.

– Vi mener han var på vei ut for å få omsatt dette, og at han har drevet omfattende narkotikasalg i lang tid – også etter dommen han fikk tidligere i år, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt.

TV 2 er kjent med at Oslo-politiet har fulgt den 20 år gamle mannen tett over lengre tid. Det ønsker ikke Aga å kommentere.

Etterforskningen har, etter det TV 2 forstår, ført til at mannen nå er siktet for mange titalls tilfeller av narkotikasalg mellom januar og september i år. Han er ikke siktet for organisert virksomhet i forbindelse med disse angivelige salgene. Dette nekter 20-åringen for.

Han erkjenner imidlertid at han var i besittelse av stoff og kontanter da han ble pågrepet søndag.

Gikk i fella

Dommen 20-åringen fikk i mars, fikk han sammen med fire andre menn som politiet knytter til Holmlia-gjengen Young Bloods. I løpet av våren og sommeren 2017 gjennomførte Oslo-politiet en storstilt etterforskning mot miljøet.

Mennene ble spanet på, og politiet fikk rettens tillatelse til å avlytte telefonene deres.

Dermed fant de blant annet et narkotikadepot i et skogholt ved en barnehage på Holmlia. Politiet valgte å beslaglegge stoffet og sette opp et kamera for å filme mennene:

Det ble også beslaglagt en rekke telefoner i saken. Av disse er det bevist at fem telefoner ble brukt utelukkende til salg av narkotika, og

Fra salgstelefonene ble det sendt ut såkalte flåtemeldinger, der hundrevis av potensielle kunder blir tilbudt narkotika.

«Pineapple ekspress 3G 500kr og god brunt 100pris» er et eksempel på en slik melding. Se flere eksempler her:

Fem av de seks tiltalte i saken ble dømt etter straffelovens paragraf 79c, den såkalte mafiaparagrafen. Det har de alle anket.

Saken skal derfor opp for lagmannsretten i desember, og ingen av de tiltalte mennene har sittet varetektsfengslet i mellomtiden – før nå.

– Vi ønsker å holde ham varetektsfengslet frem til ankesaken, blant annet fordi faren ellers er stor for at han vil fortsette å selge narkotika, sier politiadvokat Aga.

20-åringens forsvarer, Heidi Reisvang, opplyser at de ikke har tatt stilling om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten.